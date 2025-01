Riva Ti-Press

Nemmeno il 15o tentativo di cogliere la prima vittoria in campionato è andato a buon fine per il Riva, sconfitto con un nettissimo 119-46 in casa del Nyon.

Swisstxt

Contro la seconda forza del campionato le momò non sono mai riuscite a entrare in partita, trovandosi sotto di 11 punti già dopo il primo quarto e di 28 alla pausa principale.

Miglior marcatrice per le ragazze allenate da Fabio Bassani è stata la solita Aleah Nelson, con 26 punti.