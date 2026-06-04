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Basket New York passa a San Antonio

Swisstxt

4.6.2026 - 08:48

Jalen Brunson
Jalen Brunson
Reuters

Se i New York Knicks hanno strappato subito il fattore campo ai San Antonio Spurs nella rivincita delle finali NBA del 1999, lo devono soprattutto a Jalen Brunson (30 punti).

SwissTXT

04.06.2026, 08:48

04.06.2026, 08:49

Sotto di 1 a meno di 2 minuti dalla fine, il numero 11 newyorkese ha preso per mano i propri compagni di squadra e con un paio di giocate fenomenali ha permesso ai suoi di imporsi per 105-95 in gara-1, allungando a 12 la striscia di vittorie consecutive in questi playoff.

Ai texani non sono invece bastati i 26 punti, 12 rimbalzi, 2 assist e 3 stoppate di Wembanyama.

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