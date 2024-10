America's Cup KEY

Vela: Team New Zealand è a un passo dal confermarsi campione dell’America’s Cup.

L’equipaggio di Peter Burling ha dominato le due regate di venerdì nello specchio di mare di fronte a Barcellona, riscattandosi dalle due sconfitte di mercoledì e procurandosi così ben quattro match point.

Sabato la compagine kiwi, avanti per 6-2 nella serie best of 13 con Ineos Britannia, potrebbe quindi chiudere i conti e alzare il trofeo per la quinta volta.

