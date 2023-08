Neymar: «A Ronaldo gli hanno dato del pazzo, e adesso invece...»

Neymar ha raggiunto Ronaldo nel massimo campionato saudita. Imago

Appena arrivato all'Al-Hilal in provenienza dal PSG, Neymar ha condiviso i suoi pensieri sulla decisione di unirsi al campionato saudita, seguendo l'esempio di molte altre stelle del calcio.

Hai fretta? blue News riassume per te Neymar ha firmato un contratto di due anni con la squadra saudita dell'Al-Hilal.

Il brasiliano ha voluto sottolineare come Cristiano Ronaldo abbia iniziato quello che si è poi rivelato un esodo di grandi calciatori dall'Europa verso il Medio Oriente. Mostra di più

«È una nuova esperienza e una nuova sfida», dopo sei anni movimentati con il PSG, Neymar ha ceduto alle lusinghe dell'Arabia Saudita, firmando martedì per l'Al-Hilal in un trasferimento valutato intorno ai 100 milioni di euro. «Naturalmente, sono impaziente di scrivere la storia. È un grande cambiamento, ma diverso», ha dichiarato l'attaccante di 31 anni.

Il brasiliano è uno dei tanti calciatori di fama mondiale che questa estate ha deciso di seguire le orme di Cristiano Ronaldo, pioniere di questo «esodo» di giocatori verso il Medio Oriente.

«Penso che Cristiano Ronaldo sia stato il primo a iniziare tutto questo e tutti gli hanno dato del pazzo, e non solo. Ora, la lega saudita sta crescendo sempre di più», ha voluto sottolineare l'attaccante della Nazionale verdeoro.

Per lui, avere la possibilità di giocare contro grandi nomi del calcio è «emozionante e stimolante». «Ti dà una motivazione in più. Quando giochi contro calciatori come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Roberto Firmino, l'emozione è ancora maggiore. Quindi sono molto felice di unirmi a questo campionato, è fantastico poter sfidare questi giocatori», ha confermato nella sua prima intervista da giocatore dell'Al-Hilal.

Arrivato in Europa nel 2013 dal Santos, Neymar si era messo subito il luce col Barcellona, squadra con cui ha vinto la Champions League nel 2015. Un trofeo che non è però mai riuscito a portare a Parigi, dove era stato trasferito per la cifra record di 222 milioni di euro nell'estate del 2017.

Ora O'Ney riparte dall'Arabia Saudita, e chissà... forse già l'anno prossimo potrebbe tornare a calcare la scena del grande calcio europeo. Tutto dipende se l'UEFA deciderà di ammettere in Champions una compagine della Saudi Pro League.