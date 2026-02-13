Dopo 15 anni alla RSI, Nicolò Casolini lascia Comano per intraprendere una nuova sfida professionale. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista sportivo con un video pubblicato sui canali social dell'emittente.

«Dopo tanti anni è arrivato per me il momento di iniziare un nuovo capitolo professionale», dice Casolini, che nelle prossime settimane entrerà in UBS come Segment Manager Sports & Athletes per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Il saluto alla RSI

Nel suo messaggio, Casolini ripercorre gli anni trascorsi all'interno dell'azienda, ringraziando la RSI per avergli permesso di svolgere «un mestiere che ho sempre sognato e amato».

Ricorda il percorso che lo ha portato dalla radio alla televisione, dallo sport all'intrattenimento, ma anche i grandi eventi raccontati e le persone incontrate lungo il cammino.

«Ho raccontato partite, raccolto storie, incontrato persone e personaggi internazionali straordinari. Ho avuto il privilegio di condividere tutto questo con voi, con il pubblico», afferma.

Un pensiero speciale è rivolto ai telespettatori: «Mi avete fatto sentire un vostro amico. La vostra vicinanza e il vostro affetto sono ricordi che custodirò per sempre con gratitudine».

La nuova sfida

Casolini ha poi voluto ringraziare anche colleghi e collaboratori che lo hanno accompagnato durante questi quindici anni, prima di guardare al futuro.

«È un cambiamento importante che affronto con passione, entusiasmo, curiosità e con un pizzico di emozione», racconta.

Infine, riconosce che la nuova opportunità professionale nasce anche grazie al percorso vissuto in RSI: «Se ho avuto questa importante chance di lavoro, lo devo alle esperienze, agli incontri e agli insegnamenti che questa azienda mi ha dato».