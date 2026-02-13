Dopo 15 anni alla RSI, Nicolò Casolini lascia Comano per intraprendere una nuova sfida professionale. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista sportivo con un video pubblicato sui canali social dell'emittente.
«Dopo tanti anni è arrivato per me il momento di iniziare un nuovo capitolo professionale», dice Casolini, che nelle prossime settimane entrerà in UBS come Segment Manager Sports & Athletes per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).
Nel suo messaggio, Casolini ripercorre gli anni trascorsi all'interno dell'azienda, ringraziando la RSI per avergli permesso di svolgere «un mestiere che ho sempre sognato e amato».
Ricorda il percorso che lo ha portato dalla radio alla televisione, dallo sport all'intrattenimento, ma anche i grandi eventi raccontati e le persone incontrate lungo il cammino.
«Ho raccontato partite, raccolto storie, incontrato persone e personaggi internazionali straordinari. Ho avuto il privilegio di condividere tutto questo con voi, con il pubblico», afferma.
Un pensiero speciale è rivolto ai telespettatori: «Mi avete fatto sentire un vostro amico. La vostra vicinanza e il vostro affetto sono ricordi che custodirò per sempre con gratitudine».
Casolini ha poi voluto ringraziare anche colleghi e collaboratori che lo hanno accompagnato durante questi quindici anni, prima di guardare al futuro.
«È un cambiamento importante che affronto con passione, entusiasmo, curiosità e con un pizzico di emozione», racconta.
Infine, riconosce che la nuova opportunità professionale nasce anche grazie al percorso vissuto in RSI: «Se ho avuto questa importante chance di lavoro, lo devo alle esperienze, agli incontri e agli insegnamenti che questa azienda mi ha dato».
Dopo 15 anni trascorsi alla RSI, Nicolò Casolini lascia l'emittente di Comano per iniziare una nuova esperienza professionale. In un video pubblicato sui social, il giornalista sportivo ha ringraziato colleghi e pubblico, annunciando il suo passaggio a UBS, dove ricoprirà un incarico dedicato al mondo dello sport e degli atleti.