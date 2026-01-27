  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Basket Lo svizzero Niederhaeuser selezionato per il torneo «Rising Star»

Swisstxt

27.1.2026 - 12:08

Niederhäuser
Niederhäuser
Keystone

Yanick Konan Niederhaeuser è stato selezionato per partecipare al torneo «Rising Stars» nel weekend dell’All-Star Game NBA.

SwissTXT

27.01.2026, 12:08

27.01.2026, 12:12

Il 22enne, che sarà il secondo elvetico impegnato in questo contesto dopo Clint Capela, è stato scelto per formare la squadra di giocatori provenienti dalla G-League, visto che in stagione si è diviso tra la lega di sviluppo e il massimo campionato nordamericano.

Nel torneo tra le migliori promesse sarà presente pure Kyshawn George, alla seconda stagione con gli Wizards dopo essere cresciuto in Svizzera per poi scegliere di rappresentare il Canada.

I più letti

Pochi giorni prima di Capodanno al «Le Constellation» i pannelli si staccavano dal soffitto
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Il sindaco di Crans-Montana fa mea culpa: «La ferita è aperta e il mio cuore è spezzato»
Djokovic ha quasi colpito una raccattapalle, rischiando la squalifica
«Loro è sparito»: Sorrentino chiarisce cosa è successo

Altre notizie

Ciclismo. Vingegaard cade ma se la cava

CiclismoVingegaard cade ma se la cava

Basket. Rooslvelt Wheeler al Massagno

BasketRooslvelt Wheeler al Massagno

Pallanuoto. Elvetiche di nuovo sconfitte

PallanuotoElvetiche di nuovo sconfitte