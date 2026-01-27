Niederhäuser Keystone

Yanick Konan Niederhaeuser è stato selezionato per partecipare al torneo «Rising Stars» nel weekend dell’All-Star Game NBA.

Il 22enne, che sarà il secondo elvetico impegnato in questo contesto dopo Clint Capela, è stato scelto per formare la squadra di giocatori provenienti dalla G-League, visto che in stagione si è diviso tra la lega di sviluppo e il massimo campionato nordamericano.

Nel torneo tra le migliori promesse sarà presente pure Kyshawn George, alla seconda stagione con gli Wizards dopo essere cresciuto in Svizzera per poi scegliere di rappresentare il Canada.