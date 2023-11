Svizzera KEY

Bisognerà ancora attendere per vedere nuovamente un’edizione dei Giochi Olimpici invernali su suolo elvetico.

Stando a quanto riporta il quotidiano transalpino «L’Équipe» infatti, il CIO dovrebbe aver rifiutato la candidatura della Svizzera per organizzare la manifestazione – ritenuta non sufficientemente pronta – con la Francia, che sarebbe invece in pole position come unica vera opzione, visti i dialoghi mirati con il Comitato Olimpico.

Swiss Olympics aveva comunicato di tenere aperta la porta anche per le Olimpiadi del 2034, non specificando però un impegno per il futuro.

Swisstxt