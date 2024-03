Gubitosa KEY

I Tigers non disputeranno i playoff per il titolo del massimo campionato maschile.

Costretto a vincere per sperare di qualificarsi, nell'ultimo turno di regular season il Lugano si è inchinato per 97-71 sul parquet del Vevey, chiudendo la stagione al nono posto. La Spinelli Massagno, già certa del 2o rango, ha sconfitto 97-82 il Monthey e nei quarti di finale si troverà di fronte il Pully-LS. Ha dal canto suo chiuso con un sorriso il proprio campionato il Riva. Le ragazze momò hanno espugnato 90-87 all' overtime il campo dell'Hélios, terminando il torneo in 5a posizione.

