Mondiali a Tokyo Niente staffetta 4x400 per Ajla Del Ponte: «Peccato, volevo tornare da protagonista»

Swisstxt

18.9.2025 - 11:46

Ajla Del Ponte.
Ajla Del Ponte.
KEYSTONE

Ajla Del Ponte non è stata scelta tra le quattro che correranno la staffetta 4x100m ai Mondiali di Tokyo.

,

SwissTXT, Paolo Beretta

18.09.2025, 11:46

18.09.2025, 11:53

Il selezionatore Kim Beytrison ha infatti deciso di puntare su Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet e Salomé Kora, che già hanno corso insieme in stagione.

La ticinese resterà comunque a disposizione come riserva.

«È stata una delusione»

L'atleta ha commentato la scelta ai microfoni della RSI: «È stata una delusione anche perché nell’ultimo mese abbiamo lavorato tanto e bene. Per le ragazze è stata presa un’altra decisione e ovviamente è peccato perché appunto ho dato tutto quello che potevo per tornare qua a Tokyo e farlo da protagonista».

«Starà a me la prossima stagione di correre ancora più veloce e non dare una scelta all’allenatore», ha aggiunto.

Grande felicità per Kambundji e il suo oro

Del Ponte ha poi parlato del titolo di Ditaji Kambundji: «Solo a parlarne mi tornano i brividi, perché è qualcosa di spettacolare. Ero piccolina quando abbiamo vinto l’ultimo oro svizzero, quindi non me lo ricordo neanche e il fatto di avere una campionessa mondiale è fantastico per il nostro paese.»

«Incredibile. Leggendaria». Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji

«Incredibile. Leggendaria»Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji

«Poi è la prima donna e quindi penso che sia bello per tutti noi. Come ho reagito? Non sono neanche riuscita a gridare per lei dalla felicità!», ha concluso.

