Ajla Del Ponte. KEYSTONE

Ajla Del Ponte non è stata scelta tra le quattro che correranno la staffetta 4x100m ai Mondiali di Tokyo.

Il selezionatore Kim Beytrison ha infatti deciso di puntare su Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet e Salomé Kora, che già hanno corso insieme in stagione.

La ticinese resterà comunque a disposizione come riserva.

«È stata una delusione»

L'atleta ha commentato la scelta ai microfoni della RSI: «È stata una delusione anche perché nell’ultimo mese abbiamo lavorato tanto e bene. Per le ragazze è stata presa un’altra decisione e ovviamente è peccato perché appunto ho dato tutto quello che potevo per tornare qua a Tokyo e farlo da protagonista».

«Starà a me la prossima stagione di correre ancora più veloce e non dare una scelta all’allenatore», ha aggiunto.

Grande felicità per Kambundji e il suo oro

Del Ponte ha poi parlato del titolo di Ditaji Kambundji: «Solo a parlarne mi tornano i brividi, perché è qualcosa di spettacolare. Ero piccolina quando abbiamo vinto l’ultimo oro svizzero, quindi non me lo ricordo neanche e il fatto di avere una campionessa mondiale è fantastico per il nostro paese.»

«Poi è la prima donna e quindi penso che sia bello per tutti noi. Come ho reagito? Non sono neanche riuscita a gridare per lei dalla felicità!», ha concluso.