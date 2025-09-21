Nino Schurter in vena di festeggiamenti dopo il suo ritiro Keystone

Nino Schurter si congeda dal grande palcoscenico della mountain bike nella sua Coppa del Mondo di Lenzerheide. Non con una vittoria finale, ma con una giornata ricca di emozioni: esattamente come voleva che finisse la sua carriera, come dice lui stesso.

Keystone-SDA SDA

Nino Schurter, era questo l'addio che desiderava?

«È proprio così, non avrei potuto immaginare un finale migliore. I Campionati del Mondo in Vallese sono stati perfetti, qui a Lenzerheide è stato perfetto. Non ho dovuto essere in testa per sentirmi bene. È molto bello vedere che sono stato in grado di toccare così tante persone nella mia carriera e che tanti sono tornati oggi per celebrare la mia carriera, anche se sapevano che probabilmente non sarei arrivato in cima. Questo mi tocca il cuore».

Prova anche un senso di sollievo?

«Sì, ho leggermente sottovalutato l'aspetto emotivo del mio addio con i Campionati del Mondo in Vallese e la Coppa del Mondo qui a Lenzerheide. È stata una settimana davvero dura. Sono felice che sia finita ora».

Cosa non vede l'ora di fare ora?

«Il fatto che non ci sia più pressione e che non debba sempre dare il massimo. Non vedo l'ora che arrivi, così come la festa di stasera. Ci saranno molti dei miei ex rivali, tra cui Julien Absalon e Jaroslav Kulhavy. Sono i due atleti che più mi hanno sfidato e plasmato. Mi hanno reso quello che sono oggi. Non vedo l'ora di festeggiare semplicemente con loro per una volta».

Cosa le è passato per la testa durante gli ultimi 100 metri della sua carriera?

«È fantastico vedere questo scenario, il calderone pieno di gente. Mi sono davvero divertito ancora una volta, tagliando il traguardo qui e anche nella gara precedente, anche se non sono riuscito ad arrivare in testa e non mi sentivo bene. Sono riuscito a tornare in modalità gara. Anche se è stato difficile prima della gara, con tutte le pacche sulle spalle e le emozioni, ed ero nervoso».

Di recente ha parlato di progetti in sospeso per il periodo successivo al suo ritiro. Ha già definito i suoi piani per il futuro?

«Non tutto è ancora pronto per essere definito, ma una cosa a cui tengo particolarmente è la nuova società che ho fondato con mio padre. Ci stiamo dedicando alla costruzione di sentieri e realizzeremo percorsi per mountain bike ed escursionismo ovunque sia necessario nelle Alpi. I sentieri in montagna sono sempre stati il mio terreno di gioco. Abbiamo già realizzato il nostro primo progetto con un tratto di sentiero a Tersnaus».