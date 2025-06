Noè Ponti Imago

Noè Ponti si è confermato in ottima forma in vista dei Mondiali di Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto.

Al Sette Colli di Roma il ticinese ha dominato la finale dei 100m delfino con il tempo di 50"42.

Il 23enne era però stato ancora più veloce nelle batterie, quando aveva fermato il cronometro in 50"40, record del meeting e quarta miglior prestazione stagionale (Ponti detiene già il secondo miglior tempo dell'anno).

Lisa Mamiè ha strappato il biglietto per i Mondiali grazie al suo 1'08"49 nei 100m rana, 5o posto di Roman Mityukov nei 100m dorso.