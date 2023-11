Noè Ponti Imago

Nuoto:Noè Ponti si è confermato campione svizzero dei 200m delfino in vasca corta.

A Uster il 22enne ha chiuso in 1'50"32 davanti a Marius Toscan e all'esponente dell'A-Club Swimming Team Savosa Enrico Sottile. Curling:sia Tirinzoni che Schwaller hanno iniziato alla grande gli Europei. La squadra femminile ha sconfitto 12-1 le campionesse in carica della Danimarca, mentre gli uomini hanno superato la Turchia per 6-3.

Swisstxt