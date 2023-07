Noè Ponti Keystone

C'era curiosità nel rivedere Noè Ponti in acqua dopo la mancata finale nei 50m delfino dei Mondiali di Fukuoka.

Il ticinese si è qualificato per la semifinale dei 200m, conquistando il 12esimo tempo complessivo in 1'55"85. Unico svizzero in vasca in questa terza giornata di gare, il rappresentante della Nuoto Sport Locarno ha secondo programma gestito la prima metà della gara, cercando di uscire alla distanza in una qualificazione insidiosa.

Buona la gestione iniziale, Noè Ponti ha ammesso di aver sofferto sul finale, forse ancora un po’ contratto per la parziale delusione di lunedì.

