Noè Ponti Keystone

Nuoto:Noè Ponti ha confermato di saper nuotare tempi validi anche in un momento della stagione nel quale, causa carichi intensi in allenamento, non si pretendono grandi exploit.

Swisstxt

Nella due giorni del Meeting Città di Livorno, seconda uscita stagionale per il ticinese in vasca lunga, l’atleta del Gambarogno ha vinto i 50m delfino in 22"91, la distanza doppia in 50"67 e pure i 200m misti in 2'00"18.