Noè Ponti Imago

Il giorno della Festa nazionale svizzera si è aperto nel segno di Noè Ponti.

Swisstxt

Tornato in acqua ai Mondiali di Singapore, il ticinese non ha avuto particolari problemi nello staccare il pass per le semifinali dei 100m delfino (in programma questo pomeriggio alle 13h10).

Il 24enne locarnese non solo ha vinto la sua batteria (la numero 6), grazie a una prova in totale controllo, ma lo ha fatto stampando il primo tempo assoluto delle qualificazioni in 50"68.

Promossi anche i suoi principali rivali per le medaglie come Maxime Grousset (51"36) e i 2 canadesi Joshua Liendo (51"04) e Ilya Kharun (50"70).