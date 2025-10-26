La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia 26.10.2025

Bruttissimo incidente prima del via del GP della Malesia: durante il giro di ricognizione della Moto3 Noah Dettwiler, che procedeva lentamente, è stato tamponato dal nuovo campione del mondo José Antonio Rueda ed è caduto rovinosamente.

Lo svizzero e lo spagnolo sono stati soccorsi in pista e trasportati in elicottero all'ospedale locale. La gara è poi iniziata con due ore di ritardo ed è stata vinta dalla Honda di Taiyo Furusato.

Tramite i suoi canali ufficiali la MotoGP ha in seguito comunicato che lo spagnolo «è sveglio e cosciente, con una sospetta frattura alla mano e diverse contusioni», mentre il papà del rossocrociato ha dichiarato al «Blick» che il figlio ha avuto diversi arresti cardiaci e la situazione è seria.