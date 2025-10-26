  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

MotoGP Scontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci

Swisstxt

26.10.2025 - 11:43

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

26.10.2025

Bruttissimo incidente prima del via del GP della Malesia: durante il giro di ricognizione della Moto3 Noah Dettwiler, che procedeva lentamente, è stato tamponato dal nuovo campione del mondo José Antonio Rueda ed è caduto rovinosamente.

,

SwissTXT, Alessia Moneghini

26.10.2025, 11:43

Lo svizzero e lo spagnolo sono stati soccorsi in pista e trasportati in elicottero all'ospedale locale. La gara è poi iniziata con due ore di ritardo ed è stata vinta dalla Honda di Taiyo Furusato.

Tramite i suoi canali ufficiali la MotoGP ha in seguito comunicato che lo spagnolo «è sveglio e cosciente, con una sospetta frattura alla mano e diverse contusioni», mentre il papà del rossocrociato ha dichiarato al «Blick» che il figlio ha avuto diversi arresti cardiaci e la situazione è seria.

I più letti

Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
A una settimana dalla rapina al Louvre, fermati due sospetti
Mosca: «Testato con successo un nuovo missile nucleare»
Colpita da un ictus in vacanza, una donna britannica si risveglia con l'accento thailandese. Ecco perché
Odermatt al comando nella prima manche di gigante a Sölden

Video correlati

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

26.10.2025

Winterthur – Lucerna 2:2

Winterthur – Lucerna 2:2

Super League | 10° turno | stagione 25/26

25.10.2025

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

25.10.2025

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

Winterthur – Lucerna 2:2

Winterthur – Lucerna 2:2

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Più video

Altre notizie

Coppa del Mondo. Ponti chiude secondo nei 50 metri delfino alla tappa di Toronto

Coppa del MondoPonti chiude secondo nei 50 metri delfino alla tappa di Toronto

Moto. Alex Marquez domina in Malesia

MotoAlex Marquez domina in Malesia

Basket. Le due ticinesi cedono nel finale

BasketLe due ticinesi cedono nel finale