Noah Dettwiler è sulla via della guarigione. Keystone

Noah Dettwiler si è espresso pubblicamente per la prima volta dopo il suo grave incidente in Malesia. Il pilota della Moto3 ha parlato degli importanti progressi della sua riabilitazione e ringraziato tutti per il grande sostegno ricevuto nelle ultime settimane.

Hai fretta? blue News riassume per te Il pilota della Moto3 Noah Dettwiler ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l'incidente che lo ha messo in pericolo di morte in Malesia alla fine di ottobre.

In un messaggio su Instagram, racconta i progressi della sua riabilitazione e ringrazia tutti per il sostegno.

Dettwiler è fiducioso sul suo recupero e sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle équipe mediche e dalle persone che lo circondano. Mostra di più

Alla fine di ottobre, Noah Dettwiler ha avuto un terribile incidente nel giro di riscaldamento della gara di Moto3 in Malesia.

Il campione del mondo spagnolo José Antonio Rueda si è schiantato a tutta forza contro la parte posteriore della moto del giovane pilota svizzero, che nell'incidente ha riportato lesioni potenzialmente letali, tra cui diversi arresti cardiaci.

I medici hanno dovuto eseguireun intervento chirurgico d'urgenza per salvargli la vita

Dettwiler è tornato in Svizzera da quindici giorni e sta lavorando alla sua riabilitazione. Già allora si diceva che erano stati «giorni estremamente difficili per la famiglia e per tutti coloro che gli stavano intorno».

Ora il 20enne ne ha voluto parlare personalmente su Instagram: «La vita e la carriera mi hanno posto di fronte a una grande sfida», si legge nel suo messaggio, nel quale ringrazia la sua fidanzata Canelle, la sua famiglia, il team, i fan, i sostenitori e l'intera comunità del motorsport.

Sulla strada della guarigione

Il sostegno delle persone gli ha dato molta forza: «I numerosi messaggi ricevuti, pieni di affetto, fiducia ed energia positiva, mi hanno aiutato enormemente».

Dettwiler sta ora lavorando alla sua riabilitazione. È fiducioso sul suo recupero e sottolinea in particolare il lavoro delle équipe mediche e degli specialisti della riabilitazione che lo stanno supportando lungo il percorso: «Il mio primo obiettivo è recuperare completamente e prepararmi per il mio futuro personale e professionale».