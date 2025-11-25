  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'ha detto Noah Dettwiler parla per la prima volta dopo lo spaventoso incidente

Jan Arnet

25.11.2025

Noah Dettwiler è sulla via della guarigione.
Noah Dettwiler è sulla via della guarigione.
Keystone

Noah Dettwiler si è espresso pubblicamente per la prima volta dopo il suo grave incidente in Malesia. Il pilota della Moto3 ha parlato degli importanti progressi della sua riabilitazione e ringraziato tutti per il grande sostegno ricevuto nelle ultime settimane.

Jan Arnet

25.11.2025, 10:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il pilota della Moto3 Noah Dettwiler ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l'incidente che lo ha messo in pericolo di morte in Malesia alla fine di ottobre.
  • In un messaggio su Instagram, racconta i progressi della sua riabilitazione e ringrazia tutti per il sostegno.
  • Dettwiler è fiducioso sul suo recupero e sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle équipe mediche e dalle persone che lo circondano.
Mostra di più

Alla fine di ottobre, Noah Dettwiler ha avuto un terribile incidente nel giro di riscaldamento della gara di Moto3 in Malesia.

Il campione del mondo spagnolo José Antonio Rueda si è schiantato a tutta forza contro la parte posteriore della moto del giovane pilota svizzero, che nell'incidente ha riportato lesioni potenzialmente letali, tra cui diversi arresti cardiaci.

I medici hanno dovuto eseguireun intervento chirurgico d'urgenza per salvargli la vita

Dettwiler è tornato in Svizzera da quindici giorni e sta lavorando alla sua riabilitazione. Già allora si diceva che erano stati «giorni estremamente difficili per la famiglia e per tutti coloro che gli stavano intorno».

«Si rasenta il miracolo». Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente

«Si rasenta il miracolo»Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente

Ora il 20enne ne ha voluto parlare personalmente su Instagram: «La vita e la carriera mi hanno posto di fronte a una grande sfida», si legge nel suo messaggio, nel quale ringrazia la sua fidanzata Canelle, la sua famiglia, il team, i fan, i sostenitori e l'intera comunità del motorsport.

Sulla strada della guarigione

Il sostegno delle persone gli ha dato molta forza: «I numerosi messaggi ricevuti, pieni di affetto, fiducia ed energia positiva, mi hanno aiutato enormemente».

Dettwiler sta ora lavorando alla sua riabilitazione. È fiducioso sul suo recupero e sottolinea in particolare il lavoro delle équipe mediche e degli specialisti della riabilitazione che lo stanno supportando lungo il percorso: «Il mio primo obiettivo è recuperare completamente e prepararmi per il mio futuro personale e professionale».

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Fonda un centro di riabilitazione per animali selvatici, ma viene uccisa da uno di loro
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci

Le ultime su Noah Dettwiler

«Si rasenta il miracolo». Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente

«Si rasenta il miracolo»Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente

Pronto al ritorno in Svizzera. Dopo il pauroso incidente «Dettwiler fa progressi enormi»

Pronto al ritorno in SvizzeraDopo il pauroso incidente «Dettwiler fa progressi enormi»

Buone notizie. Noah Dettwiler lascia la terapia intensiva e continua la convalescenza in clinica

Buone notizieNoah Dettwiler lascia la terapia intensiva e continua la convalescenza in clinica

Dopo il brutto incidente. Buone notizie: le condizioni di Noah Dettwiler sono stabili e non più critiche

Dopo il brutto incidenteBuone notizie: le condizioni di Noah Dettwiler sono stabili e non più critiche

MotoGP. Scontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci

MotoGPScontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, avrebbe sofferto diversi arresti cardiaci

Altre notizie

Basket. Roberto Kovac non torna a giocare in Ticino, prosegue nella Serie C Lombarda

BasketRoberto Kovac non torna a giocare in Ticino, prosegue nella Serie C Lombarda

Ginnastica. Whitlock ci ripensa e punta ai giochi di Los Angeles

GinnasticaWhitlock ci ripensa e punta ai giochi di Los Angeles

Curling. Schwaller battuto dalla Scozia

CurlingSchwaller battuto dalla Scozia

Basket, Coppa Svizzera. Nulla da fare per le due squadre ticinesi

Basket, Coppa SvizzeraNulla da fare per le due squadre ticinesi

Coppa del Mondo. Kora debutta con l'11esimo posto nel bob a due con Blatty

Coppa del MondoKora debutta con l'11esimo posto nel bob a due con Blatty

Beach Volley. I campioni del mondo sono gli svedesi Ahman e Hellvig

Beach VolleyI campioni del mondo sono gli svedesi Ahman e Hellvig