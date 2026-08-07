Il campione a blue Sport Noè Ponti: «Forse alcuni spettatori avranno bisogno di un binocolo»

Gli Europei e i Mondiali sono i prossimi obiettivi, ma nella testa di Noè Ponti c'è già Los Angeles 2028. Nell'intervista a blue Sport il ticinese parla del percorso verso i Giochi, delle nuove gare olimpiche e dell'atmosfera che lo attenderà al SoFi Stadium.