Il campione a blue Sport
Noè Ponti: «Forse alcuni spettatori avranno bisogno di un binocolo»
Gli Europei e i Mondiali sono i prossimi obiettivi, ma nella testa di Noè Ponti c'è già Los Angeles 2028. Nell'intervista a blue Sport il ticinese parla del percorso verso i Giochi, delle nuove gare olimpiche e dell'atmosfera che lo attenderà al SoFi Stadium.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Noè Ponti guarda già alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e spiega come sta costruendo il percorso verso il suo grande obiettivo.
- Il ticinese promuove l'arrivo dei 50 metri di tutti gli stili ai Giochi: «Sono adrenalina pura e più facili da seguire per il pubblico».
- Il campione svizzero racconta anche cosa significherà gareggiare davanti a circa 40'000 spettatori al SoFi Stadium: «Darà una carica pazzesca».
Tra pochi giorni Noè Ponti sarà impegnato agli Europei di Parigi, ma lo sguardo del campione ticinese è già rivolto anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
In un'intervista esclusiva a blue Sport racconta come sta preparando il lungo percorso verso il suo prossimo grande obiettivo.
Le Olimpiadi americane introdurranno anche le gare dei 50 metri di tutti gli stili, già presenti ai Mondiali e agli Europei. Secondo Ponti, sarà una novità capace di avvicinare ancora più pubblico al nuoto.
«Un 50 metri è adrenalina pura. È una gara molto veloce e dinamica, più facile da seguire rispetto a distanze come i 400, gli 800 o i 1'500 metri», spiega il 24enne.
I prossimi Europei e Mondiali rappresentano anche tappe di un percorso più lungo. Ogni gara servirà a raccogliere esperienza in vista dell'appuntamento più importante della carriera: le Olimpiadi del 2028.
«L'obiettivo è arrivare a Los Angeles con più esperienza possibile ed essere pronto a qualsiasi situazione», racconta Ponti.
Guarda l'intervista completa nel video qui sopra.