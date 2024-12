Noe Ponti posa con la sua medaglia d'oro dopo aver vinto con un nuovo record mondiale nella finale dei 50m farfalla maschili durante i Campionati mondiali di nuoto acquatico (25m) a Budapest, Ungheria, mercoledì 11 dicembre 2024. KEYSTONE

Primo oro iridato in carriera e nuovo record del mondo per il ticinese, che ai microfoni della RSI ammette: «Prima della gara me la stavo facendo un po’ sotto»

Noè Ponti ha conquistato a Budapest il primo oro iridato della sua carriera!

Il ticinese, campione europeo in carica, si è laureato anche campione del mondo dei 50m delfino in vasca corta imponendosi in finale davanti al canadese Ilya Kharun e all'olandese Nyls Korstanje.

Il locarnese ha anche abbassato nuovamente il suo record del mondo, che ieri nelle semifinali aveva fissato in 21"43 e che oggi ha portato a 21"32.

Ponti, primo nuotatore svizzero di sempre a mettersi al collo una medaglia d’oro ai Mondiali in vasca, nella finale ha preceduto di 0”35 il canadese Ilya Kharun e di 0”36 l’olandese Nyls Korstanje.

E non è finita qui, perché il 23enne locarnese sarà impegnato nei prossimi giorni anche nei 100m delfino, oltre che nei 100m misti e nella staffetta 4x100m mista.

«Ero il favorito, ma gli altri non sono scarsi»

Il neo campione, con la sua solita scioltezza e ironia, ha confessato ai microfoni della RSI: «Prima della gara me la stavo facendo un po’ sotto, però è andata bene.»

«Sono contento che finalmente sia arrivata quella medaglietta d’oro e di aver realizzato un altro record del mondo. Che dire, è tutto molto bello.»

«Sapevo che ero il favorito, ma gli altri non sono scarsi, quindi sarebbe bastato commettere un errorino per compromettere tutto e buttare via l’oro. Alla fine però ho fatto una gara quasi perfetta»

