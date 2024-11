Noè Ponti è il detentore del record mondiale nei 50 m delfino in vasca corta e da questa settimana è entrato a far parte dell'RS dello sport di punta a Macolin. Keystone

Noè Ponti ha infilato una vittoria dopo l'altra nelle sedi di Coppa del Mondo di Shanghai, Incheon e Singapore. Tra i successi più importanti, due record mondiali nei 50 metri delfino e uno europeo sulla doppia distanza.

SDA

Il giorno dopo il suo ritorno dall'Asia, Ponti torna alla scuola reclute per sportivi d'élite. In un'intervista a Keystone-SDA, il ticinese ripercorre i successi ottenuti recentemente e parla della sensazione «pazzesca» d'essere il detentore di un record mondiale. Il 23enne rivela le lezioni apprese dopo aver mancato per un soffio la medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi e come intende affrontare i quattro anni che lo separano dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Noè Ponti, domenica sei tornato da tre intense settimane di gare in Asia, dove ti sei tolto diverse soddisfazioni. Come ti senti?

Le ultime settimane sono state una grande esperienza, una delle migliori della mia vita. Sono successe molte cose, ho vinto molto e ho stabilito molti record. Ho vissuto migliaia di emozioni, direi. Ho anche fatto nuove amicizie e conosciuto molte persone. È stato semplicemente grandioso.

Hai gareggiato con Léon Marchand e hai tenuto bene il passo del francese, considerato il nuotatore per eccellenza dopo le sue 4 vittorie olimpiche a Parigi. Essere alla pari con una star come lui - ci si allena per momenti come questo, no?

Sarebbe stato meglio se fosse stato lo stesso a Parigi. Ma no, ovviamente è andata bene anche nelle ultime settimane. Léon è uno dei migliori atleti al mondo in questo momento, e non solo nel nuoto. Ero molto vicino a lui, in una gara abbiamo addirittura vinto a pari merito. Poter nuotare contro i migliori al mondo è stato molto divertente.

A Shanghai, nella prima delle tre tappe di Coppa del Mondo di quest'autunno, hai stabilito il record del mondo nei 50 m delfino. Ti sei reso conto subito di quello che avevi ottenuto?

Sapevo del record del mondo perché era da un anno che pensavo a questo momento, o anche un po' di più. Sapevo che poteva accadere quest'anno. Dopo aver raggiunto il traguardo, ho visto il tempo di 21,67 secondi illuminarsi. Ho subito pensato: «Ok, fantastico, record del mondo».

Un nuotatore svizzero che stabilisce un record del mondo è estremamente raro e l'ultima volta è successo nel 1985 con Dano Halsall nei 50 metri stile libero.

Il pensiero di essere il detentore del record mondiale e di poter dire: «Sono il più veloce al mondo su questa distanza», mi sembra un po' folle e difficile da esprimere a parole. Il mio miglior tempo personale è l'attuale record del mondo. «Wow, sembra davvero una bella cosa», allo stesso tempo, significa anche che d'ora in poi dovrò allenarmi per continuare a migliorare, perché altrimenti gli altri nuotatori verranno a togliermi questo record.

Hai detto di aver pensato al record del mondo per oltre un anno. Non tutti gli svizzeri pensano così in grande...

Si potrebbe pensare che la Svizzera sia una nazione piccola e che forse non abbia molti nuotatori. Ma di recente ce ne sono stati alcuni bravi. Ma naturalmente non capita tutti i giorni che uno svizzero nuoti un record mondiale. Anzi, quasi mai. Per questo sono felice di essere uno dei primi. Spero di batterne altri.

Penso di poter nuotare ancora più velocemente.

Forse perché non ti sei allenato molto prima della partenza di quest'autunno?

Potrei essere più in forma, sì. Perché prima della prima Coppa del Mondo a Shanghai, ho ripreso ad allenarmi solo per tre o quattro settimane. Dopo i Giochi Olimpici, mi sono preso una pausa di circa un mese e mezzo.

Anche Noè Ponti vuole fare il massimo l'anno prossimo. Keystone

Hai ricominciato ad allenarti in acqua solo intorno al 20 settembre...

All'inizio mi sono allenato poco, una volta al giorno. Il feeling con l'acqua è tornato immediatamente. Non mi sono posto grandi obiettivi per la Coppa del Mondo. Dopotutto, sapevo che non sarei arrivato in forma ottimale. Ma la lunga pausa è stata davvero positiva per la testa. Ero molto rilassato prima delle gare e non sentivo alcuna pressione. Ho semplicemente potuto nuotare velocemente.

Hai parlato della pressione e del fatto che eri rilassato. È forse questa una delle lezioni che hai imparato da Parigi?

Quando si perde, si può sempre imparare qualcosa. Sai che puoi fare di meglio. Il quarto e il quinto posto (nei 100 e 200 metri delfino ndr.) non erano i risultati che volevo a Parigi. Ma credo che ci siano migliaia di atleti che firmerebbero per arrivare quarti alle Olimpiadi.

Ma se hai già una medaglia olimpica (Ponti ha vinto il bronzo nei 100 metri delfino a Tokyo nel 2021 ndr.), il tuo obiettivo non è arrivare quarto. Piuttosto, si vuole vincere. Deve essere così, altrimenti non avrebbe senso che io continui a nuotare. Anche se non ho ottenuto tutto quello che volevo a Parigi, ho comunque nuotato molto bene.

Quanto è stata importante la pausa dopo i Giochi estivi?

È stata importante. Mi ha dato il tempo di pensare a tutto. A settembre ho incontrato i miei allenatori per una discussione aperta. Ho detto loro cosa pensavo non funzionasse e cosa potevamo migliorare. Loro erano sulla mia stessa lunghezza d'onda.

Che cosa significa?

Nei prossimi due anni proveremo alcune cose nuove in allenamento. Vogliamo creare nuovi stimoli. Con l'obiettivo di capire esattamente cosa dovremo poi fare nei due anni prima di Los Angeles 2028. In questa fase non c'è spazio per gli errori.

Il primo passo ora è la scuola reclute per sportivi...

Nelle prime tre settimane, il numero di sessioni di allenamento in acqua è stato un po' più basso del solito. Tuttavia, per me funziona bene, anche perché c'è abbastanza tempo prima delle prossime gare in vasca lunga. La scuola reclute dura fino a marzo, ma da gennaio tornerò ad allenarmi a casa, a Tenero. Da quel momento in poi ricominceremo a spingere davvero.

I Campionati del Mondo del 2025 a Singapore non si svolgeranno prima di ottobre. Hai come obiettivi anche al record del mondo in vasca lunga?

Vediamo. So di essere bravo non solo sul percorso breve, ma anche su quello lungo. Ma negli ultimi anni non sono mai stato in grado di dimostrarlo al massimo in estate. Non sono mai stato in grado di dare il meglio di me al cento per cento. Devo trovare una soluzione per poterlo fare in futuro.

L'obiettivo a Singapore è una medaglia. E sì, il record mondiale nei 50 metri delfino potrebbe essere un problema anche nella vasca grande. Andrei Govorov è l'attuale detentore del record mondiale. Lui pensa che io sia l'unico in grado di battere il suo record mondiale. Forse non l'anno prossimo, ma più avanti - vedremo.

Guardando al futuro a breve termine: tra una settimana ci saranno i campionati svizzeri in vasca da 25 metri. Parteciperà anche lì?

Sì, ma solo per due giorni. Il terzo giorno tornerò a casa.

E dopo?

Non manca molto ai campionati mondiali di nuoto in vasca corta. Dopo i record mondiali nei 50 metri delfino e il record europeo nei 100 metri, attualmente sono il migliore al mondo. Naturalmente ciò mi motiva a voler fare sempre meglio. Cercherò di nuotare il più velocemente possibile anche a Budapest. Anche in questo caso, senza pressioni, perché non posso allenarmi alla scuola reclute come a casa.

SDA