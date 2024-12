Noè Ponti è l'uomo dei Mondiali: secondo oro per il ticinese KEYSTONE

Pochi minuti prima ha conquistato l'accesso alla finale dei 100 delfino, poi, sui 100misti, si è lasciato tutti dietro. Noè Ponti ha conquistato così la seconda medaglia d'oro ai Mondiali d'Ungheria in vasca corta.

bfi

La seconda finale ai Mondiali di Budapest ha regalato un altro oro a Noè Ponti! Il nuotatore ticinese ha conquistato il metallo più prezioso nei 100 m misti, seguendo il trionfo nei 50 m delfino, dove ha anche stabilito il record del mondo.

Con un tempo di 50”33, il 23enne ha dominato l'ultima fase della gara grazie a una straordinaria fase subacquea, segnando così il record dei campionati e svizzero.

A completare il podio ci hanno pensato l’austriaco Bernhard Reitshammer e il brasiliano Caio Pumputis.

Pochi minuti prima, la stella del nuoto svizzero aveva già raggiunto una terza finale, in programma domani sera alle 17:40. Nonostante la necessità di non risparmiarsi troppo per la competizione a venire, Ponti ha ottenuto la qualificazione con il miglior tempo di 48“89 per l'atto finale dei 100 m delfino.

Sabato, Noè proverà a cingersi della terza medaglia d'oro iridata. KEYSTONE

«Non ho avuto tempo per pensare e questo mi ha aiutato»

Ai microfoni a bordo vasca, dopo aver conquistato il secondo oro mondiale, a Noè Ponti è stato chiesto come si è trovato nel ruolo di favorito:«È stata dura a livello mentale. Non ho avuto molto tempo per pensare e questo mi ha aiutato».

Poi sono arrivati i ringraziamenti alla «famiglia, agli svizzeri e a tutti quelli che mi sostengono. Let's go», ha concluso.

Ai microfoni della «RSI» il ticinese ha detto: «I 50m delfino erano la gara che attendevo di più, mentre questi 100m misti come venivano venivano... sono venuti molto bene».

«Il Salmo svizzero? L'ho cantato ancora in tedesco e lo canterò così anche in futuro visto che porta bene – ha ammesso il gambarognese – domani ho la finale dei 100m delfino dove probabilmente sono favorito».

«La fase subacquea è stata incredibile!», ha dichiarato invece il suo allenatore Massimo Meloni.

Sabato prossima possibilità di medaglia

Per Ponti si tratta della quinta medaglia ai campionati mondiali in vasca corta. Oltre all'oro di due giorni fa, aveva già raccolto un argento e un bronzo nei 200 metri farfalla e un argento nei 50 metri farfalla.