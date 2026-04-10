Ponti KEYSTONE

Noè Ponti ha concluso al quinto posto i 50 metri dorso dei Campionati Svizzeri di Uster.

SwissTXT Swisstxt

Il gambarognese ha chiuso in 25"87, migliorandosi di 0"21 e di una posizione rispetto alle batterie del mattino. Roman Mityukov ha confermato il titolo nazionale imponendosi in 25"10.

Nella seconda gioranta dei campionati svizzeri sono arrivate due medaglie: megli 800m stile libero Amélie Bertschi (Savosa) ha conquistato l’argento alle spalle dell’inarrivabile Vanna Djakovic e Volodymyr Degtyaryov (Savosa) si è messo al collo il bronzo nei 200m rana.