In esclusiva a blue Sport, nella sua Tenero, Noè Ponti ha parlato di Mondiali a poche ore della sfida tra Svizzera e Colombia. Il 25enne dimostra di non essere solo un esperto di nuoto, ma anche il calcio.

Mai troppo lontano dalla piscina, nonostante gli intensi allenamenti, Noè Ponti trova il tempo per seguire anche i Mondiali di calcio.

Ai microfoni di blue Sport il fuoriclasse ticinese racconta quali nazionali ama guardare e svela quale giocatore lo ha colpito più di tutti.

Strizzando un occhio naturalmente alla Nazionale elvetica.

Hopp Schwiiz!

«Svizzera a parte mi è sempre piaciuto il Brasile, purtroppo però è uscito», racconta Ponti. Il campione ticinese ammette di avere una particolare simpatia per la Seleção, eliminata agli ottavi di finale dalla Norvegia di Erling Haaland.

«Ovviamente tifo Svizzera», dice convinto. «Poi scegliere una nazionale preferita è difficile. Mi piace guardare la Francia giocare e ho sempre avuto simpatia per l'Argentina. Ma spero soprattutto che la Svizzera possa andare il più lontano possibile».

Un debole per il Brasile e per Neymar

La medaglia di bronzo olimpica di Tokyo dimostra di seguire con attenzione anche il calcio.

«Quando era ancora al massimo della forma mi piaceva parecchio Neymar, ma come abbiamo detto è già uscito da questi Mondiali».

Leo Messi «è incredibile», ma...

Scegliere un solo giocatore, però, non è semplice.

«È difficile, ci sono tantissimi campioni. È incredibile vedere quello che sta facendo Messi alla sua età. Se però dovessi indicare il giocatore che mi sta impressionando di più, anche per quello che ha fatto in Champions League, direi Michael Olise».

Il riferimento è al fantasista francese del Bayern Monaco, protagonista di una stagione straordinaria.

Dopo aver conquistato la Bundesliga e raggiunto la semifinale di Champions League, persa contro il futuro campione Paris Saint-Germain, il 24enne sogna ora di trascinare la Francia verso il titolo mondiale.

Per il momento, tra un allenamento e l'altro, Il 25enne si gode lo spettacolo dei Mondiali di calcio.

In allenamento all'aperto per preparare Europei e Mondiali. KEYSTONE

Europei, Mondiali e poi le meritate vacanze

Tra poche settimane, tornerà a essere lui il protagonista: prima agli Europei di Parigi, poi ai Mondiali in vasca corta di Pechino, due appuntamenti nei quali il più forte nuotatore svizzero di sempre punta a confermarsi tra i migliori nuotatori del pianeta.

Dopodiché seguiranno le meritate vacanze: tre settimane senza nuoto, confida il campione locarnese, durante le quali si rilasserà facendo un po' di snorkeling e magari delle immersioni.

Ma nessuna bracciata, per quelle c'è tempo.