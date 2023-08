Marlen Reusser IMAGO

Problemi fisici dovuti alla caduta di martedì nella staffetta mista?

Assolutamente no, Marlen Reusser ha spiegato ai microfoni di SRF che «semplicemente non avevo più voglia» di continuare la cronometro dei Mondiali di Glasgow.

«Non avevo fame. Ho preso il via per gli altri, per quelli che mi sostengono sempre. Nel momento in cui mi sono fermata ho subito pensato che non fosse una mossa furba. Ma gli esseri umani non sono delle macchine. Devo fare una pausa, e dopo il piacere tornerà». La 31enne potrebbe essere al via nella gara in linea: «Prima devo mangiare e dormire un po'. Poi vedremo».

Swisstxt