Mondiali di Tokyo Dopo la qualificazione mancata, Del Ponte: «Non so cosa sia successo»

Swisstxt

20.9.2025 - 17:40

Del Ponte
Del Ponte
KEY

Dopo la qualificazione mancata alla finale della 4x100m Ajla Del Ponte ha raccontato le sue sensazioni: «Mi hanno detto a mezzogiorno di prepararmi nel caso in cui Salomé non avesse potuto correre ed ero pronta a dare tutto per la squadra».

SwissTXT

20.09.2025, 17:40

20.09.2025, 17:51

«Non capisco cosa sia successo perché non mi sono sentita partire presto, non saprei proprio analizzare in questo momento», ha commentato il passaggio di testimone sbagliato.

«Ci sono cose che non funzionano bene nei passaggi, dobbiamo pensare a cosa dobbiamo migliorare», ha concluso la velocista ticinese.

