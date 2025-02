Oro KEY

E' assolutamente incredulo Lukas Britschgi dopo essere diventato campione europeo di pattinaggio grazie a un'incredibile rimonta che lo ha visto scalare sette posizioni.

Swisstxt

«Grazie a tutti per il calore che avete mostrato», ha detto lo sciaffusano iniziando un discorso totalmente improvvisato. «Non me lo sarei mai aspettato e allora non ho preparato nessun discorso. Non so davvero cosa dire!» Il 26ennne, che ha regalato il primo oro europeo al pattinaggio elvetico maschile dal 1947, è però certo di una cosa: «Il mio prossimo obiettivo? Festeggiare!»