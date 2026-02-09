Non solo Stati Uniti: Bad Bunny rende omaggio agli altri Paesi americani e scatena l'ira di Trump

Il Superbowl Halftime Show di Bad Bunny domenica (ora locale) a Santa Clara, vicino a San Francisco. Immagine: Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

La star latina Bad Bunny aveva annunciato «divertimento e balli» per la sua esibizione nell'intervallo della grande finale NFL. Ma il roboante spettacolo ha anche offerto un simbolismo politico. E ha fatto arrabbiare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La superstar latina Bad Bunny ha trasformato l'intervallo del Super Bowl in un'enorme festa da ballo e ha utilizzato il più grande evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti per lanciare messaggi politici.

Durante la finale del campionato nordamericano di football NFL tra i Seattle Seahawks e i New England Patriots a Santa Clara, in California, il 31enne di Porto Rico ha fatto esibire gli sbandieratori, presentando non solo la bandiera degli Stati Uniti, ma anche quelle di molti altri Paesi del continente americano.

Bad Bunny nell'intervallo con i portabandiera che presentano non solo la bandiera degli Stati Uniti. Foto: Keystone/AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Il cantante ha anche tenuto davanti alla telecamera un pallone da calcio con la scritta «Together we are America» («Insieme siamo l'America» ndr.), ha detto «God bless America» («Dio benedica l'America» ndr.) e ha elencato numerosi Paesi dell'America Latina oltre agli USA.

Sullo sfondo, le parole «L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore» brillavano su uno schermo.

Durante l'esibizione ha anche cantato una delle canzoni politiche del suo attuale album: «Lo que paso con Hawaii» («Cosa è successo alle Hawaii» ndr.).

In essa critica l'acquisizione culturale delle Hawaii da parte degli Stati Uniti, che sono passate sotto il loro dominio nel 1898, contemporaneamente a Porto Rico.

Trump definisce lo spettacolo «assolutamente terribile»

Bad Bunny è noto per essere un veemente oppositore della politica di deportazione del Governo statunitense capitanato da Donald Trump e ha anche usato il suo recente discorso ai Grammy per criticare il corso radicale voluto dall'attuale inquilino della Casa Bianca.

Lo stesso Trump questa volta non ha partecipato al Super Bowl.

I media statunitensi hanno ipotizzato che i suoi consiglieri gli avessero consigliato di farlo, in quanto avrebbe potuto, con ogni probabilità, essere fischiato nello stadio della California settentrionale.

La carica politica dell'apparizione di Bad Bunny durante la pausa del Super Bowl è stata dimostrata anche dal fatto che Trump ha immediatamente definito lo spettacolo sulla sua piattaforma Truth Social «assolutamente terribile» e uno dei peggiori di tutti i tempi.

«Non si capisce una parola, i balletti sono "disgustosi" e lo spettacolo non rende giustizia alla "grandezza dell'America"», ha scritto il repubblicano.

Screenshot Truth Social/Donald Trump

Bad Bunny è un costruttore di ponti tra culture diverse

Bad Bunny ha cantato quasi esclusivamente in spagnolo, una novità assoluta per il tradizionale halftime show.

L'unica canzone in inglese è stata eseguita da Lady Gaga. Come ospite, Bad Bunny ha portato sul palco la cantante pop, che ha inscenato se stessa come accompagnamento musicale a un matrimonio.

La coppia, che sembrava stesse per sposarsi, alla fine si è fatta da parte e la cantante ha ballato insieme a Bad Bunny su «Baile Inolvidable».

Lady Gaga, giova ricordarlo, ha avuto il suo show dell'intervallo del Super Bowl nel 2017.

Una sorpresa durante l'halftime show dei Bad Bunny: Lady Gaga. Immagine: Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

Bad Bunny, la cui musica combina il reggaeton con gli stili musicali afro-caraibici e portoricani, aveva sottolineato in anticipo che la sua esibizione era «per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia».

Con la sua musica, Bad Bunny è considerato un costruttore di ponti tra l'America Latina e i milioni di latinos che vivono negli Stati Uniti.

Bad Bunny ha portato la bandiera portoricana attraverso lo stadio durante il suo spettacolo di metà partita del Superbowl. Immagine: Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Un contro evento con Kid Rock per contrastare Bad Bunny

In segno di protesta contro le dure azioni delle autorità statunitensi per l'immigrazione ICE, si è anche recentemente astenuto dal tenere concerti negli Stati Uniti.

Nel suo discorso di accettazione ai Grammy, ha criticato le operazioni e ha dedicato il suo premio a tutte quelle persone «che hanno dovuto lasciare la loro patria per seguire i loro sogni».

Quando la NFL ha annunciato ufficialmente Bad Bunny come headliner nell'autunno del 2025, ha scatenato accesi dibattiti. Politici conservatori e gruppi vicini a Trump hanno criticato la posizione della superstar definendola «antiamericana».

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, scelto da Trump poiché è uno dei suoi fedelissimi, ha fatto sapere che la sua famiglia avrebbe guardato uno spettacolo diverso.

Si riferiva al contro-evento organizzato dall'organizzazione populista di destra «Turning Point USA»: artisti come Kid Rock, sostenitore nazionalista di Trump, si sono esibiti in una sala. L'organizzazione ha parlato di un evento per tutti gli americani.

La cultura di Porto Rico al centro della scena

L'halftime show del Super Bowl, in cui Bad Bunny ha accompagnato il pubblico attraverso la sua carriera musicale con canzoni come «NUEFAYol», «CAFé CON RON» e la hit «Tití Me Preguntó», si è basato su immagini forti e molto movimento.

Sul palco sono state ricreate scene di vita quotidiana a Porto Rico: facciate di case e negozi tradizionali, bancarelle di cibo mobili, venditori di bevande e cibo, piantagioni di canna da zucchero.

Decine di ballerini e acrobati hanno riempito il campo e hanno celebrato con le loro coreografie la cultura, la storia e lo stile di vita dell'isola caraibica.

Uno dei momenti più emozionanti è stato quello in cui l'artista ha consegnato uno dei suoi premi Grammy a un ragazzino: lo stadio è esploso in applausi. Un reporter della DPA presente sul posto ha riferito che anche i fan sfegatati si sono lasciati trasportare dall'atmosfera del programma di supporto.

Tra il pubblico si sono visti ballare celebrità come Pedro Pascal, Karol G e Cardi B. Anche altre star come Justin Bieber, Travis Scott, Jon Bon Jovi, Adam Sandler, Jay-Z e sua figlia Blue Ivy sono venuti allo stadio per la finale della National Football League.

Anche il cantante pop Ricky Martin, anch'egli di Porto Rico, è stato ospite.

L'artista più ascoltato del pianeta

Bad Bunny, vero nome Benito Antonio Martínez Ocasio, domina da anni le classifiche internazionali.

Musicalmente rappresenta una miscela di reggaeton arricchita da musica popolare portoricana, influenze afro-caraibiche e salsa. Ai Grammy Awards dello scorso fine settimana ha ricevuto il trofeo di Album dell'anno per «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» («Avrei dovuto fare più foto») e ha vinto un totale di tre Grammy.

Più recentemente, è stato l'artista più ascoltato dell'anno sul servizio di streaming Spotify.

Un mega evento con una lunga storia

L'esibizione al Super Bowl è considerata il più grande spettacolo dell'anno. Con oltre 100 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti, i brevi e spesso roboanti spettacoli dell'intervallo sono spesso più popolari della partita vera e propria e sono diventati da tempo un fenomeno culturale a sé stante.

In passato vi si sono esibite superstar come Michael Jackson, Beyoncé e Prince e Bruce Stringsteen. L'apparizione di Jackson nel 1993 ha segnato il passaggio dalle tradizionali marching band alle esibizioni pop di alto livello.

Alcuni spettacoli sono passati alla storia per motivi diversi, come il controverso momento del «Nipplegate» di Janet Jackson e Justin Timberlake nel 2004, quando il cantante strappò parte del costume della Jackson durante la loro esibizione, esponendone accidentalmente il seno in diretta mondiale, oppure la leggendaria interpretazione dell'inno nazionale statunitense da parte di Whitney Houston nel 1991, considerata ancora oggi una delle migliori di tutti i tempi.