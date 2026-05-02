Lando Norris il più veloce nello sprint. KEYSTONE

Domina dall'inizio alla fine e si prende la scena a Miami: Lando Norris vince la sprint senza rivali e rilancia la sua stagione. McLaren firma una doppietta pesante, mentre Antonelli paga caro una penalità nel finale.

Redazione blue Sport fon

Pole e dominio: Lando Norris accende Miami e dà una scossa alla sua stagione. Il campione del mondo in carica firma la sprint dalla prima all'ultima curva, senza mai lasciare il comando, e cancella un avvio fin qui privo di podi.

Perfetto lo spunto del britannico, mentre va subito in difficoltà Kimi Antonelli: il leader del Mondiale parte in prima fila con la Mercedes ma viene immediatamente infilato da Oscar Piastri e da Charles Leclerc.

La gara si accende soprattutto alle spalle del terzetto di testa. Al nono giro George Russell ha la meglio su Antonelli, che però reagisce e si riprende la posizione poco dopo.

Davanti, invece, tutto congelato: Norris controlla, Piastri lo segue e Leclerc resta in scia. La McLaren piazza così una doppietta pesantissima, interrompendo il dominio Mercedes che aveva caratterizzato le prime quattro uscite stagionali, sprint cinese compresa.

Nel finale arriva anche la beffa per Antonelli: una penalità di cinque secondi per track limits lo fa scivolare al sesto posto, dietro a Russell e a Max Verstappen. Più indietro Lewis Hamilton, settimo con l'altra Ferrari.