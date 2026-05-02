  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Formula 1 Norris show nella sprint: McLaren fa doppietta, Antonelli scivola indietro

fon

2.5.2026

Lando Norris il più veloce nello sprint.
Lando Norris il più veloce nello sprint.
KEYSTONE

Domina dall'inizio alla fine e si prende la scena a Miami: Lando Norris vince la sprint senza rivali e rilancia la sua stagione. McLaren firma una doppietta pesante, mentre Antonelli paga caro una penalità nel finale.

Redazione blue Sport

02.05.2026, 18:58

Pole e dominio: Lando Norris accende Miami e dà una scossa alla sua stagione. Il campione del mondo in carica firma la sprint dalla prima all'ultima curva, senza mai lasciare il comando, e cancella un avvio fin qui privo di podi.

Perfetto lo spunto del britannico, mentre va subito in difficoltà Kimi Antonelli: il leader del Mondiale parte in prima fila con la Mercedes ma viene immediatamente infilato da Oscar Piastri e da Charles Leclerc.

La gara si accende soprattutto alle spalle del terzetto di testa. Al nono giro George Russell ha la meglio su Antonelli, che però reagisce e si riprende la posizione poco dopo.

Davanti, invece, tutto congelato: Norris controlla, Piastri lo segue e Leclerc resta in scia. La McLaren piazza così una doppietta pesantissima, interrompendo il dominio Mercedes che aveva caratterizzato le prime quattro uscite stagionali, sprint cinese compresa.

Nel finale arriva anche la beffa per Antonelli: una penalità di cinque secondi per track limits lo fa scivolare al sesto posto, dietro a Russell e a Max Verstappen. Più indietro Lewis Hamilton, settimo con l'altra Ferrari.

I più letti

La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Il furto del secolo... La marmotta che non ha nulla da sgranocchiare
Torna lo spettro della guerra in Iran, Trump punta anche a Cuba
Queste 5 truffe sono le più pericolose per gli anziani... e non solo

Altre notizie

Super League. Il Winterthur pareggia nel derby zurighese

Super LeagueIl Winterthur pareggia nel derby zurighese

Serie A. Inter a un punto dallo Scudetto

Serie AInter a un punto dallo Scudetto

Brevi. Roller, il Biasca vola in finale

BreviRoller, il Biasca vola in finale

Tennis. Marta Kostyuk sul trono a Madrid

TennisMarta Kostyuk sul trono a Madrid

Il club si corregge. Non è Sabbatini il recordman di presenze del Lugano! Il primato è di una bandiera del passato

Il club si correggeNon è Sabbatini il recordman di presenze del Lugano! Il primato è di una bandiera del passato

Sport invernali. L'Australia si aggiudica il titolo mondiale di curling nel doppio misto

Sport invernaliL'Australia si aggiudica il titolo mondiale di curling nel doppio misto

Video

Valencia – Atlético 0-2

Valencia – Atlético 0-2

LALIGA | 34ème journée | Saison 25/26

02.05.2026

Vaduz – Stade-Lausanne 2:2

Vaduz – Stade-Lausanne 2:2

Challenge League | 33° turno | stagione 25/26

02.05.2026

Lausanne-Sport – Lucerna 1:3

Lausanne-Sport – Lucerna 1:3

Super League | 35° turno | stagione 25/26

02.05.2026

Winterthur – Zurigo 2:2

Winterthur – Zurigo 2:2

Super League | 35° turno | stagione 25/26

02.05.2026

Valencia – Atlético 0-2

Valencia – Atlético 0-2

Vaduz – Stade-Lausanne 2:2

Vaduz – Stade-Lausanne 2:2

Lausanne-Sport – Lucerna 1:3

Lausanne-Sport – Lucerna 1:3

Winterthur – Zurigo 2:2

Winterthur – Zurigo 2:2

Più video