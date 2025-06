Lando Norris lascia la sua auto a bordo pista dopo l'incidente con il compagno di squadra Piastri. Foto: Keystone

Il Gran Premio del Canada si trasforma in un thriller tattico con molta suspense. Alla fine ha prevalso George Russell con la Mercedes. I due leader del mondiale si sono scontrati.

Hai fretta? blue News riassume per te George Russell su Mercedes vince il Gran Premio del Canada davanti al campione del mondo Max Verstappen su Red Bull. Tuttavia, è una questione secondaria dopo il dramma della McLaren.

Poco prima della fine, un combattuto duello tra i compagni di squadra Lando Norris e Oscar Piastri si conclude con un brutto incidente.

«Posso incolpare solo me stesso. Mi scuso con tutta la squadra e con Oscar per aver tentato qualcosa di probabilmente stupido», ha dichiarato Norris dopo la gara. Mostra di più

Lando Norris è sceso dalla sua McLaren completamente frustrato e si è subito preso la colpa del devastante incidente con il suo compagno di squadra Oscar Piastri. «Mi dispiace, è stata tutta colpa mia. È stato stupido», ha detto il britannico alla radio dei box dopo l'escalation in gara.

Il britannico ha dovuto abbandonare la sua auto sul rettilineo d'arrivo, mentre Piastri è riuscito comunque a tagliare il traguardo in quarta posizione.

«Mi scuso con tutta la squadra»

«Posso dare la colpa solo a me stesso. Mi scuso con tutta la squadra e con Oscar per aver tentato una cosa probabilmente stupida», ha detto Norris. «È stato stupido da parte mia. Stasera andrò a letto, mi scuserò con tutti e poi andrò avanti».

Il GM della McLaren, Andreas Stella, ha dichiarato: «Non vogliamo che le nostre vetture si scontrino. Dobbiamo rivedere la questione e discuterne».

Tuttavia, il dirigente ha detto che non è stato intenzionale: «È successo a causa di un errore di valutazione da parte di Lando».

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Il fatto che George Russell con la Mercedes abbia vinto il Gran Premio del Canada davanti a Max Verstappen sulla Red Bull è stata una questione secondaria rispetto al dramma della McLaren.

L'olandese non si è lasciato impressionare dalla minaccia di una squalifica e questa volta è riuscito a tenere le emozioni sotto controllo. «Credo che oggi sia stato il massimo per noi. Abbiamo fatto una buona gara», ha dichiarato.

Il giovane Antonelli arriva terzo

Pur avendo mancato il quarto trionfo consecutivo a Montreal, il campione del mondo in carica ha offerto una prestazione impeccabile con la Red Bull. Il 27enne ha anche recuperato punti in classifica sulla McLaren. Per la prima volta quest'anno, né Piastri né Norris sono saliti sul podio.

Andrea Kimi Antonelli ha completato un'ottima giornata per la Mercedes con il terzo posto. Il 18enne è il terzo pilota più giovane di sempre a salire sul podio nella classe regina. Il tedesco Nico Hülkenberg ha guidato la sua Sauber fino all'ottavo posto, andando a punti per la seconda volta consecutiva.

Verstappen non riesce a superare Russell

Il britannico Norris è rimasto in pista più a lungo tra i piloti di punta fino al 30esimo dei 70 giri ed è stato a tratti in testa. Quando anche lui si è fermato per montare i pneumatici nuovi, il vecchio ordine è stato ristabilito.

Verstappen ha continuato a disperarsi per Russell, perdendo il contatto sempre più terreno. In quinta posizione, Norris faceva registrare giri sempre più veloci e diventando sempre più una minaccia per i piloti davanti a lui.

L'usura degli pneumatici era elevata, Verstappen e Antonelli sono stati i primi a effettuare un ulteriore pit stop e lasciare andare il brittannico per un breve periodo.

A causa delle numerose soste ai box, non era facile capire il reale stato della classifica. Questa volta, Leclerc ha aspettato più a lungo, mentre dietro di lui l'ordine è rimasto lo stesso. A 20 giri dalla fine: Russell, Verstappen, Antonelli e il gruppo in testa era sempre più vicino.

Duello tra McLaren nel finale

A 15 giri dalla fine, i posti sul podio erano ancora completamente aperti. Nessuno dei primi cinque ha commesso un errore decisivo, ma all'improvviso si è scatenato un duello tra le McLaren.

Norris si è avvicinato a Piastri e poi c'è stato l'incidente tra i due. Nessuno voleva lasciare spazio all'altro. La gara si è conclusa dietro la safety car.