Brutte notizie in casa Denver Nuggets. Nella notte la franchigia del Colorado è stata sconfitta 147-123 dai Miami Heat, ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni di Nikola Jokic.
Il centro serbo, che viaggia con un’incredibile media da tripla doppia a partita, è infatti uscito anzitempo per un infortunio al ginocchio sinistro.
Possibile si tratti di una distorsione. Continua invece il buon momento degli Houston Rockets, al terzo successo di fila con il 126-119 ottenuto sugli Indiana Pacers.
Discreta prova anche per Clint Capela, che ha messo a referto 6 punti e 7 rimbalzi.