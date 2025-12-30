  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NBA Nuggets e Jokic vanno ko

Swisstxt

30.12.2025 - 10:02

Ko
Ko
Keystone

Brutte notizie in casa Denver Nuggets. Nella notte la franchigia del Colorado è stata sconfitta 147-123 dai Miami Heat, ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni di Nikola Jokic.

SwissTXT

30.12.2025, 10:02

30.12.2025, 10:13

Il centro serbo, che viaggia con un’incredibile media da tripla doppia a partita, è infatti uscito anzitempo per un infortunio al ginocchio sinistro.

Possibile si tratti di una distorsione. Continua invece il buon momento degli Houston Rockets, al terzo successo di fila con il 126-119 ottenuto sugli Indiana Pacers.

Discreta prova anche per Clint Capela, che ha messo a referto 6 punti e 7 rimbalzi.

I più letti

La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Chiara Ferragni parte senza di lui, ma in Colombia spunta la sorella Valentina
Uno svizzero su tre tirerà la cinghia nel 2026
Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica

Video correlati

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

23.12.2025

Le reti più belle de LaLiga nel 2025

Le reti più belle de LaLiga nel 2025

23.12.2025

Le reti più spettacolari del calcio svizzero nel 2025

Le reti più spettacolari del calcio svizzero nel 2025

23.12.2025

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

Le reti più belle de LaLiga nel 2025

Le reti più belle de LaLiga nel 2025

Le reti più spettacolari del calcio svizzero nel 2025

Le reti più spettacolari del calcio svizzero nel 2025

Più video

Altre notizie

«O Sport, piacere degli dei». Un 2025 di sport segnato dalle emozioni, eccone alcune

«O Sport, piacere degli dei»Un 2025 di sport segnato dalle emozioni, eccone alcune

Boxe. Titolo iridato alla basilese Timar

BoxeTitolo iridato alla basilese Timar

Tra processi e nuovi orizzonti. Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia

Tra processi e nuovi orizzontiDodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia