Paul Niederberger

Grazie all'ottimo risultato dello scorso weekend a Ibiza, Swiss Aquatics ha deciso di assegnare a Paul Niederberger uno dei due posti disponibili per la Svizzera per le gare in acque libere ai Mondiali di Singapore (15-20 luglio).

Swisstxt

Il 21enne residente a Minusio, che si allena a Tenero sotto la guida di Massimo Meloni e Andrea Mercuri, si è piazzato 19o con appena 16"2 di distacco dal vincitore sui 10km.