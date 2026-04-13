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NBA La regular season si è conclusa con un’altra impresa di Nikola Jokic, ecco quale

Swisstxt

13.4.2026 - 08:52

Inarrestabile
Inarrestabile
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La regular season della NBA si è conclusa con l’ennesima impresa di Nikola Jokic, diventato il primo giocatore nella storia a chiudere in testa sia nella graduatoria dei rimbalzi catturati (12,9 di media a incontro) sia in quella degli assist forniti (10,9).

SwissTXT

13.04.2026, 08:52

13.04.2026, 08:54

Clint Capela ha dal canto suo fornito la sua miglior prestazione stagionale chiudendo con un bottino di 23 punti e 13 rimbalzi nel successo per 132-101 di Houston su Memphis.

Lo svizzero è inoltre riuscito a mettere a segno il suo primo tiro da tre punti in NBA dopo aver fallito i sette tentativi precedenti.

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