Già assente nel GP di Thailandia a causa di un infortunio rimediato nei test invernali, Noah Dettwiler dovrà saltare pure l'appuntamento in Argentina.

L'elvetico ha dovuto sottoporsi a una nuova operazione per un problema a un gomito non rilevato in precedenza. Il 19enne potrebbe tornare in sella a fine marzo nel GP del Texas.