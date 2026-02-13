Con temperature che sfiorano i 40 gradi, pensare di sciare è fuori discussione. I preparativi per la nuova stagione, però, proseguono a pieno ritmo per Marco Odermatt, che tornerà in gara tra poco più di due mesi e mezzo.
Sui social, il dominatore delle ultime edizioni della Coppa del Mondo pubblica regolarmente immagini dei suoi allenamenti in palestra, in mountain bike o sul campo da tennis.
Ogni tanto, però, insieme ai compagni di squadra Marco Kohler e Lenz Hächler, «Odi» cambia completamente scenario.
In un video pubblicato su Instagram, il 28enne si cimenta infatti con il surf. E, come spesso accade quando si è alle prime armi, non manca una spettacolare caduta.
Anche Hächler, giovane promessa dello slalom gigante, ha condiviso di recente alcune immagini delle sessioni di allenamento con Odermatt.
Le stelle dello sci svizzero continuano così la preparazione in vista della nuova stagione, che prenderà il via il 24 ottobre 2026 con il tradizionale gigante di Sölden.
Marco Odermatt non è solo un asso sulle piste da sci. A quanto pare, se la cava bene anche tra le onde.