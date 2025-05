Shai Girlgeous-Alexander KEY

Oklahoma City rappresenterà la Western Conference alle finali NBA.

Trascinati da Shai Gilgeous-Alexander (34 punti, 7 rimbalzi e 8 assist), i Thunder hanno chiuso i conti con Minnesota imponendosi in gara-5 con un chiaro 124-94.

I Timberwolves, sotto di 17 già dopo il primo quarto, non hanno trovato le armi per arginare il complesso di coach Daigneault, con Edwards che non è andato oltre ai 19 punti.

Era da 13 anni che OKC mancava dalle Finals, dai tempi del trio delle meraviglie Durant-Harden-Westbrook. Di quella squadra (ko 4-1 con i Miami Heat) faceva parte anche Thabo Sefolosha.