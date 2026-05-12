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NBA Oklahoma City elimina i Lakers

Swisstxt

12.5.2026 - 08:40

Fine
Fine

E' finita con un chiaro 4-0 la semifinale di conference tra Thunder e Lakers.

SwissTXT

12.05.2026, 08:40

12.05.2026, 08:45

La franchigia di Oklahoma City, campione in carica e dominatrice in stagione, ha infatti battuto i gialloviola anche in gara-4 a Los Angeles per 115-110 decretandone l’eliminazione. Miglior marcatore Gilgeous-Alexander con 35 punti.

In casa Lakers non sono bastati i 27 di Reaves e nemmeno i 24 con 12 rimbalzi per James, che deve così dire addio alla ricorsa al titolo. E forse per l’ultima volta.

Il 41enne si ritrova ora free agent e non è chiaro se si cercherà una nuova sistemazione o si ritirerà.

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