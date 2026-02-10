Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»

Alberto Tomba, intramontabile leggenda dello sci IMAGO/ZUMA Press

Dopo aver accesso le Olimpiadi in compagnia di Debora Compagnoni, Alberto Tomba rivela le sue prime impressioni e critiche ai Giochi, puntualizzando di non essere uno spaccone.

Dopo aver accesso l'Olimpiade italiana, Alberto Tomba è tornato a farsi vedere dalla gente che non hai mai smesso di amarlo.

È un campione senza tempo «Tomba la Bomba», per tutti coloro, come chi vi scrive, ha avuto il piacere di vederlo sciare, rientrare sulle porte quanto tutto sembrava perso, per poi tagliare il traguardo da numero 1 e esultare.

Alla «Gazzetta dello Sport» il bolognese ha lasciato i suoi pensieri riguardanti l'inizio dei Giochi, riservando parole di conforto a chi non ha raggiunto gli obiettivi sperati e senza tralasciare delle critiche, agli organizzatori.

«Questi Giochi sono iniziati alla grande, io e la Deborah (Compagnoni, ndr.) abbiamo acceso questa Olimpiade. L'ingresso allo stadio di vent'anni fa a Torino però non era male, ero anche lì commosso, molto».

La prima critica

Il 59enne è lusingato e onorato per essere stato scelto al centro della Cerimonia, ma poi sfodera una critica a chi ha deciso uno dei momenti più significativi.

«Bello anche vedere Thoeni che porge la fiaccola a Sofia Goggia a Cortina. Certo, sarebbe stato meglio se avesse acceso il braciere lui, gli atleti in attività meglio di no...».

«Meteo perfetto, ma non comodo per i tifosi dello sci»

«Meteo perfetto e soprattutto già tre medaglie nello sci alpino, un argento e due bronzi... Adesso aspettiamo le prossime gare. Certo, le sedi non sono molto vicine (Bormio e Cortina d'Ampezzo ndr.), devi partire in macchina per vederle, non è comodo per i tifosi», ha commentato il nativo di San Lazzaro, dopo le due discese e la combinata maschile.

Sull'incidente di Lindsey Vonn

Colui che in carriera ha vinto 5 medaglie olimpiche prende posizione sull'incidente accorso a Lindsey Vonn: «Secondo me doveva lasciare stare Crans Montana, è ovvio che poi qui tutti si aspettavano il risultato. Colpa del telo della bandierina, le si è attaccato al braccio, un po' come era accaduto a me quando persi l'oro mondiale nel '91. Peccato perché lei si era preparata, è tornata dopo cinque anni per questa Olimpiade a Cortina dove aveva già vinto dodici volte».

Goggia e Brignone, «peccato per quello stop»

L'incidente all'americana ha interrotto la gara per un bel momento. Per Tomba questo aspetto ha influenzato la discesa di Sofia Goggia: «Peccato perché poi l'attesa di Sofìa, questi 40 minuti di stop… Comunque anche le altre sono andate bene, a partire dalla Brignone che è in forma. Se mi sarei aspettato un recupero così? No».

Ricordiamo qui che la Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre la compagna Brignone, rientrata appena in tempo per i Giochi, è giunta decima.

Per fare chiarezza

Nonostante lo si ricordi come un guascone, forse anche uno spaccone, Alberto Tomba ci tiene a definirsi un timido. Non certo un gradasso. Infatti puntualizza, a scanso di equivoci: «È venuto fuori che avrei detto a Sofia Goggia: "Io ho solo ori", mentre le dicevo: "Carino questo bronzo". Mettiamo le cose in chiaro, all'Olimpiade il gossip piace sempre di più...».

Un mito intramontabile

A 28 anni anni dal ritiro c'è ancora tanta gente che lo riconosce, che lo vuole salutare e cerca un selfie con il personaggio istrionico, lo sciatore dal palmares indiscutibile.

«Anche ieri in Corso Italia a Cortina era veramente un delirio, ringrazio tutti. E poi chiamo la mamma e glielo dico. È grandioso, è una cosa irripetibile, mi commuove, ma non lo dico come quelli della tv, che usano certi aggettivi tanto per…»