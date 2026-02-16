Franjo von Allmen, il ragazzo d'oro della Svizzera, è nato nel 2001 e appartiene quindi alla Generazione Z. sda

Alle Olimpiadi invernali, la Generazione Z sta condividendo molto della propria vita privata. I giovani atleti filmano la loro quotidianità per TikTok, parlano apertamente di amore e amicizia e si esprimono anche politicamente. Ecco alcuni post degni di nota.

La Generazione Z (i nati tra il 1995 e il 2010) è «nativa digitale»: è cresciuta con Internet e i social media. Si tratta di giovani impegnati politicamente e che attribuiscono grande importanza alla salute mentale, ai valori e all'impegno.

Per loro, un lavoro non deve solo offrire sicurezza, ma anche essere significativo e divertente.

La Generazione Z è fortemente rappresentata anche alle Olimpiadi invernali di quest'anno in Italia. Gli svizzeri più noti sono probabilmente Marco Odermatt (1997), Franjo von Allmen (2001) e Mathilde Gremaud (2000).

L'età media degli atleti di questa edizione è di 27 anni, spesso molto più bassa in discipline come lo snowboard o il pattinaggio artistico. Questi giovani condividono molto della loro esperienza olimpica e della loro vita privata.

Ecco una carrellata di esempi:

Norvegese tradisce la fidanzata

Qualche giorno fa, il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto il bronzo nella gara individuale ad Anterselva. Ha poi rilasciato un'intervista alla radio norvegese. Senza che gli fosse stato chiesto, ha raccontato di aver tradito la sua ragazza.

«Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita», ha detto il 28enne in lacrime. «La persona più bella e straordinaria del mondo. Ma tre mesi fa ho commesso il più grande errore della mia vita e le sono stato infedele».

Ha confessato di averla tradita e lei lo ha lasciato. Lægreid sperava di salvare la relazione commettendo un «suicidio sociale», come ha definito la confessione pubblica.

Il suo impulso? Tipico della generazione Z. Si trattava di una forma pubblica di responsabilità? Forse. Era un classico eccesso di condivisione? Sicuramente.

Sciatore statunitense si esprime su Trump

In queste Olimpiadi invernali anche i temi politici sono in primo piano, in pieno stile Gen Z. Un atleta che incarna questo aspetto è Hunter Hess, 27 anni, della squadra di sci degli Stati Uniti.

Ha parlato dei «sentimenti contrastanti» che si provano nel gareggiare per gli Stati Uniti mentre in patria si verificano le retate dell'ICE. «È ovvio che ci sono molte cose che non mi piacciono e che non piacciono neanche a molti altri. Solo perché porto la bandiera non significa che rappresento tutto ciò che accade negli Stati Uniti».

Non è l'unico a farlo.

Anche molti altri atleti usano i Giochi per affrontare questioni politiche. Il 27enne professionista dello skeleton Vladislav Heraskevich è stato addirittura escluso dai Giochi. Il motivo è il suo casco, che mostra 20 immagini di bambini e atleti morti nella guerra in Ucraina.

Dai social media: la gonna della Nike delle statunitensi e il video virale delle canadesi

Naturalmente la Generazione Z è molto attiva sui social media. Su piattaforme come TikTok e Instagram, gli atleti non si limitano più a presentare solo le loro gare, ma offrono anche spaccati della loro personalissima vita quotidiana alle Olimpiadi.

Scherzano su abiti poco lusinghieri e parlano in modo sorprendentemente aperto su varie questioni.

Ad esempio, le donne statunitensi prendono in giro la loro gonna fornita dalla Nike, decorata con un'aquila che plana su un paesaggio montano.

Nike ha sviluppato per le atlete una gonna che può essere trasformata in un attimo in una calda coperta, pratica per il podio o in viaggio.

È disponibile anche per tutti coloro che non partecipano alle Olimpiadi, al prezzo di 145 dollari.

Anche altri Paesi, come il Canada, stanno diventando virali su Tik Tok per il loro abbigliamento:

Dai social media: i dolci la fanno da padrone, la medaglia d'oro al Tiramisù

I dolci stanno ancora una volta generando molto clamore alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Questa volta è il tiramisù a fare da padrone. Due anni fa, a Parigi, il nuotatore norvegese Henrik Christiansen è diventato il «Muffin Man» con video virali di muffin al cioccolato provenienti dal villaggio olimpico, innescando una tendenza mondiale.

Ora lo snowboarder svizzero Jonas Hasler, 19 anni, di Turgovia, ha assunto lo stesso ruolo: in un video davanti alla mensa, celebra il tiramisù come il «nuovo muffin al cioccolato», assegnandogli un punteggio di 12/10 e ottenendo oltre 3 milioni di visualizzazioni, compreso un omaggio a Christiansen.

Anche le donne amano il tiramisù: la sciatrice svizzera di freestyle e medaglia d'oro Mathilde Gremaud (26 anni) ne ha preso un intero vassoio e lo ha portato a tavola.

Dai social media: atleti in cerca dell'amore

La capacità di non prendere le cose troppo sul serio è tipica della Generazione Z. Jake Pates, 27 anni, snowboarder statunitense, online non fa mistero di essere single:

Non ha nascosto il fatto che era alla ricerca di un appuntamento per San Valentino:

La sua compagna di squadra, la 24enne statunitense Sophia Kirkby, non ha lasciato dubbi sul fatto che sarebbe interessata a un appuntamento con lui:

Le Olimpiadi invernali del 2026 dimostrano che è possibile raggiungere le stelle e divertirsi allo stesso tempo.