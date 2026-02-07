Il bidet... questo sconosciuto negli Stati Uniti IMAGO/YAY Images

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, questo servizio igienico che non manca in nessun bagno italiano ha suscitato curiosità soprattutto tra gli americani. Un video della giornalista Alicia Lewis è diventato virale, mostrando la sorpresa per questo oggetto poco comune negli Stati Uniti.

Hai fretta? blue News riassume per te Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un oggetto di uso comune nelle case italiane ha catturato l'attenzione di atleti e giornalisti, soprattutto americani: il bidet!

Poco conosciuto negli Stati Uniti, questo sanitario ha suscitato curiosità e stupore tra i visitatori d'oltreoceano, diventando protagonista di numerosi video e post sui social media.

Alicia Lewis, una giornalista di Minneapolis, ha condiviso la sua esperienza con il bidet in un video su Instagram, che ha rapidamente guadagnato popolarità.

Il post ha generato centinaia di commenti e condivisioni, con molti utenti che hanno offerto spiegazioni dettagliate sull'uso corretto, mentre altri hanno interpretato il video come una provocazione. Mostra di più

In questi primi giorni delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un oggetto di uso comune nelle case italiane ha catturato l'attenzione di atleti e giornalisti, soprattutto americani: il bidet!

Poco conosciuto negli Stati Uniti, questo sanitario ha suscitato curiosità e stupore tra i visitatori d'oltreoceano, diventando protagonista di numerosi video e post sui social media, come riporta tra gli altri il «Corriere dello Sport».

Alicia Lewis, una giornalista di Minneapolis, ha condiviso la sua esperienza con il bidet in un video su Instagram, che ha rapidamente guadagnato popolarità.

«Ho promesso di essere trasparente su tutto in Italia», ha dichiarato la reporter, mostrando il bagno della sua stanza. «C’è qualche esperto di bidet? Nessuno di noi riesce a capire. Ok, qui c’è il water, capito... Pensavo questo fosse il bidet e probabilmente lo è. Ma l’acqua esce e va verso il basso, per riempire questa tazza. Pensavo che in un bidet l'acqua dovesse andare verso l’alto... È un orinatoio? So che è stupido...».

Il tono ironico e curioso del video ha conquistato rapidamente il pubblico online.

Migliaia di commenti e condivisioni

Il post di Lewis ha generato centinaia di commenti e condivisioni, con molti utenti che hanno offerto spiegazioni dettagliate sull'uso corretto del bidet. Altri hanno interpretato il video come una simpatica provocazione.

Altri ancora hanno fatto commenti come: «Benvenuta nel mondo civile», «Siete andati sulla Luna, ma non sapete come si usa un bidet?!» o ancora: «Ecco perché hanno Trump come presidente...».

Taluni hanno sottolineato il fatto che sia incredibile che, ancora nel 2026, quando si viaggia si ha la possibilità di conoscere altre culture anche vedendo le cose che utilizzano quotidianamente.

Insomma, questo piccolo sanitario, simbolo di igiene e cultura domestica italiana, ma non solo, ha così assunto un ruolo inaspettato durante le Olimpiadi, trasformando un'esperienza quotidiana in un fenomeno globale di curiosità e ironia ed evidenziando appunto le differenze culturali anche tra due Paesi occidentali.