Ticker-Olimpiadi 2026 Attimi di paura: l'elvetica Höfflin perde uno sci durante un salto - Skiathlon: ottimo 4° posto per Kälin

fon

7.2.2026

È scattato il via alle Olimpiadi 2026! Con il nostro live ticker ti teniamo aggiornato sugli eventi e sui risultati più importanti della giornata.

Redazione blue Sport

07.02.2026, 14:30

07.02.2026, 14:49

Gli appuntamenti più importanti del giorno

  • 11h30: Sci alpino, discesa maschile
  • 13h00: Sci di fondo, skiathlon, 10 km + 10 km femminile
  • 16h00: Pattinaggio di velocità su ghiaccio, 3000 m femminile
  • 20h00: Salto con gli sci, trampolino normale individuale femminile, finale
  • 20h15: Snowboard, Big Air maschile, terza manche
Mostra di più

Olimpiadi 2026

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • 14:28

    Skiathlon: ottimo quarto posto per Nadja Kälin

    Nadja Kälin quarta.
    Nadja Kälin quarta.
    freshfocus

    L'ottimo quarto posto di Nadja Kälin in apertura delle prove di fondo in Val di Fiemme fa ben sperare per la Svizzera in questa disciplina ai Giochi.

    La svittese, sesta l'anno scorso ai Mondiali in questa specialità, ha conquistato un sorprendente piazzamento a ridosso delle medaglie nello skiathlon, giungendo al traguardo con 1'51"5 di ritardo sulla vincitrice, la svedese Frida Karlsson (53'45"2).

    La 26enne, su un podio tutto scandinavo di atlete alla prima medaglia individuale olimpica, ha preceduto la connazionale Ebba Andersson (+51"0) e la norvegese Heidi Weng (+1'26"7).

  • 13:20

    Attimi di paura: Höfflin perde uno sci durante un salto

    Attimi di paura: Höfflin perde uno sci durante un salto﻿

    Attimi di paura: Höfflin perde uno sci durante un salto﻿

    07.02.2026

    Le qualificazioni dello slopestyle freestyle regalano emozioni contrastanti alla Svizzera. Se Mathilde Gremaud chiude al comando dopo due run, per Sarah Höfflin la giornata si trasforma in una corsa contro la sfortuna.

    La campionessa olimpica di Pyeongchang parte bene nella prima manche, ma su un salto perde uno sci in aria e cade duramente all'atterraggio. Fortunatamente, la 35enne ginevrina rassicura subito tutti mostrando il pollice alzato.

    L'incidente pesa però sul risultato finale. Nella seconda prova Höfflin non va oltre i 54,50 punti e manca la qualificazione alla finale per appena 0,16, chiudendo tredicesima, a un soffio dalla dodicesima posizione utile.

    Domani, nella finalissima, la Svizzera potrà comunque contare su due atlete: oltre a Gremaud, sarà al via anche Giulia Tanno, decima al termine delle qualificazioni.

  • 12:50

    Primo oro della Svizzera granzie a Franjo von Allmen

    Franjo von Allmen velocissimo

    Franjo von Allmen velocissimo

    07.02.2026

    Franjo von Allmen è il nuovo campione olimpico della discesa. Il bernese firma una prova di forza sulla Stelvio, fa segnare il miglior tempo e regala alla Svizzera il primo oro di Milano Cortina 2026.

    Alle sue spalle si piazzano gli italiani Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Marco Odermatt, inizialmente in testa dopo la sua discesa, viene poi superato e chiude quarto, a soli 20 centesimi dal podio.

    Delusione per Odermatt. Primo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica

    Delusione per OdermattPrimo oro svizzero! Franjo von Allmen è il re della discesa olimpica

  • 11:00

    Mariah Carey sorprende alla cerimonia di apertura

    Durante la cerimonia di apertura a Milano, Mariah Carey è stata una delle grandi star della serata.

    La cantante statunitense si è esibita già nelle prime fasi dell'evento sul palco del leggendario stadio San Siro, sorprendendo il pubblico con una versione italiana del classico «Volare» di Domenico Modugno.

    Come mostra un video circolato sabato, Carey non aveva però imparato il brano a memoria in italiano. La popstar ha infatti letto il testo da un teleprompter, scritto in trascrizione fonetica.

    Così il verso «nel cielo infinito» è diventato, secondo la grafia, «nell chay-lo een-fee-nee-toe». Un dettaglio che ha divertito il pubblico.

  • 10:16

    La previsione di Beat Feuz

    Marco Odermatt è il grande faorito per la medaglia d'oro anche per l'ex Beat Feuz.
    Marco Odermatt è il grande faorito per la medaglia d'oro anche per l'ex Beat Feuz.
    Keystone

    Mancano poco più un'ora al via della discesa olimpica di Bormio. La Svizzera schiera due dei principali candidati alle medaglie: Marco Odermatt e Franjo von Allmen.

    Per Beat Feuz, campione olimpico in carica della discesa a Pechino, non ci sono dubbi su chi sarà il suo successore. Al «Blick» ha dichiarato: «Nonostante la concorrenza sia molto forte, sarà Odi a vincere l'oro. Semplicemente perché Marco è lo sciatore più maturo e il miglior discesista del mondo da tre anni».

    Feuz vede poi von Allmen al secondo posto, davanti all'italiano Florian Schieder.

  • 10:00

    Verso la discesa olimpica: la Stelvio, conosciuta ma temuta

    Stefan Rogentin in allenamento sulla Stelvio.
    Stefan Rogentin in allenamento sulla Stelvio.
    Keystone

    Per una volta, alle Olimpiadi gli sciatori alpini non gareggiano su una pista nuova, bensì su una più che conosciuta: la Stelvio di Bormio.

    Ma anche per gli specialisti più esperti resta una delle sfide più grandi del circuito di Coppa del Mondo. Stefan Rogentin, che dal 2017 ha già disputato 17 gare sulla Stelvio, la definisce - insieme a Kitzbühel - la pista più difficile del calendario: «estrema dalla cima al fondo, durissima».

    Un giudizio condiviso anche dai favoriti come Dominik Paris, che paragona il tracciato a una «leonessa», o Vincent Kriechmayr, per il quale «ogni metro è una lotta».

  • 9:34

    Cosa fanno oggi i medagliati svizzeri del 2022?

    Undici atleti svizzeri hanno conquistato complessivamente 15 medaglie alle Olimpiadi di Pechino quattro anni fa. Tre di loro, però, questa volta non ci sono.

    Sette medaglie d'oro, due d'argento e sei di bronzo: è questo il bottino eccezionale conquistato ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Ecco come si sentono oggi gli undici protagonisti di quelle medaglie.

    Eroi olimpici. Cosa fanno oggi i medagliati svizzeri del 2022?

    Eroi olimpiciCosa fanno oggi i medagliati svizzeri del 2022?

  • 9:00

    Le Olimpiadi sono ufficialmente iniziate

    Olimpiadi. Si accendono le luci su Milano Cortina: ecco la cerimonia d'apertura

    OlimpiadiSi accendono le luci su Milano Cortina: ecco la cerimonia d'apertura

    Si sono aperti ufficialmente i Giochi della XXV Olimpiade invernale, quella di Milano Cortina.

    La cerimonia tenutasi contemporaneamente a San Siro, Livigno, Cortina e Predazzo è stata la prima presentazione diffusa nella storia.

    Dopo l'apertura musicale sono sfilate tutte le delegazioni dei vari paesi, suddivise tra le varie location, tra i quali ovviamente anche quella della Svizzera con Nino Niederreiter e Fanny Smith a fungere da portabandiera.

    Ad aprire i Giochi è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre la fiamma è stata accesa da Alberto Tomba e Debora Compagnoni.

    • Mostra di più

Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario
Ecco il 17enne vodese numero 2'729 al mondo che sfiderà Marco Odermatt sulle nevi di Bormio
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Attimi di paura: l'elvetica Höfflin perde uno sci durante un salto - Skiathlon: ottimo 4° posto per Kälin

Coppa Davis. La Svizzera supera la Tunisia

Coppa DavisLa Svizzera supera la Tunisia

Frustrazione per il dominatore. Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Frustrazione per il dominatoreOdermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Ufficiale. Cereda sarà tecnico della Under 20

UfficialeCereda sarà tecnico della Under 20

National League. Lammikko di ritorno a Zurigo

National LeagueLammikko di ritorno a Zurigo

Lacrime a Kitzbühel. Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif

Lacrime a KitzbühelPirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif

Olimpiadi. Parmelin stringe la mano di Meloni alla cerimonia di apertura

OlimpiadiParmelin stringe la mano di Meloni alla cerimonia di apertura

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

06.02.2026

Vaduz – Carouge 3:3

Vaduz – Carouge 3:3

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

06.02.2026

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?

04.02.2026

