Attimi di paura: l'elvetica Höfflin perde uno sci durante un salto - Skiathlon: ottimo 4° posto per Kälin

Marco Odermatt è il grande faorito per la medaglia d'oro anche per l'ex Beat Feuz. Keystone

Mancano poco più un'ora al via della discesa olimpica di Bormio. La Svizzera schiera due dei principali candidati alle medaglie: Marco Odermatt e Franjo von Allmen.

Per Beat Feuz, campione olimpico in carica della discesa a Pechino, non ci sono dubbi su chi sarà il suo successore. Al «Blick» ha dichiarato: «Nonostante la concorrenza sia molto forte, sarà Odi a vincere l'oro. Semplicemente perché Marco è lo sciatore più maturo e il miglior discesista del mondo da tre anni».

Feuz vede poi von Allmen al secondo posto, davanti all'italiano Florian Schieder.