Shoko Miyata chiede perdono IMAGO/AFLOSPORT

La ginnasta giapponese Shoko Miyata è stata rimandata a casa e non gareggerà ai Giochi Olimpici dopo aver infranto il divieto di fumare in squadra.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Shoko Miyata è una ginnasta giapponese, già medaglia di bronzo ai Mondiali del 2022.

La 19enne era stata nominata capitana della squadra olimpica nipponica di specialità.

In ritiro a Monaco, per preparare le Olimpiadi, la ginnasta è stata vista fumare.

Il codice di condotta dell'associazione di ginnastica giapponese vieta questo comportamento, di conseguenza la ragazza è stata mandata immediatamente a casa.

A nulla sono valse le giustificazioni del suo allenatore. Mostra di più

La 19enne ha lasciato il campo di allenamento del Giappone a Monaco giovedì, mentre i funzionari indagavano sul presunto incidente.

La Miyata - capitana della squadra femminile di ginnastica artistica del suo Paese - ha così fatto ritorno in Giappone la sera stessa dopo che le indagini hanno concluso che aveva violato le regole della Japan Gymnastics Association. Fumare è una violazione del codice di condotta.

«Con la sua conferma e dopo aver discusso con tutte le parti, è stato deciso che si ritirerà dalle Olimpiadi», ha dichiarato il segretario generale della Japan Gymnastics Association Kenji Nishimura ai giornalisti a Tokyo. Nishimura ha aggiunto che Miyata «sembrava esausta» al campo di Monaco.

Shoko Miyata (prima davanti da destra) durante la presentazione ufficiale per le Olimpiadi di Parigi delle tenute della squadra giapponese (11 giugno 2024). IMAGO/AFLOSPORT

Le giustificazioni dell'allenatore

Mutsumi Harada, allenatore personale di Miyata, ha detto che la ginnasta stava lottando con la «pressione» della competizione ai Giochi. «Trascorreva le sue giornate davvero oppressa da tanta pressione. Imploro le persone di capirlo», e di perdonarla, ha dichiarato.

Il video cancellato

In un video pubblicato mercoledì sull'account X della JGA, una sorridente Miyata aveva dichiarato che avrebbe fatto del suo meglio come capitana per unire la squadra e dare il meglio di sé ai Giochi di Parigi. Il post è stato cancellato dopo la conferenza stampa di venerdì.

La migliore del Paese

La ginnasta, che ha vinto una medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo 2022 a Liverpool, avrebbe dovuto guidare una squadra di esordienti.

Al NHK Trophy, nonostante un infortunio all'inguine, non ha avuto problemi a ottenere un punteggio di 217,162 nella classifica generale. Ha vinto anche l'oro nel volteggio e ha portato a casa il bronzo nella trave d'equilibrio.

Doveva guidare la squadra nipponica ad una storica medaglia

Il Giappone è da tempo una potenza nella ginnastica maschile, ma le squadre femminili non sono ancora riuscite a raggiungere lo stesso successo.

Ai Giochi di Tokyo 2020, Mai Murakami è stata la prima ginnasta giapponese a vincere una medaglia olimpica individuale, conquistando un bronzo nell'esercizio al suolo. Il Giappone punta a conquistare la prima medaglia a squadre di ginnastica artistica dai Giochi di Tokyo del 1964: senza Miyata questo traguardo sembra ora un miraggio.