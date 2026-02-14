Odermatt taglia il traguardo 14.02.2026

Marco Odermatt conquista l'argento nel gigante di Bormio alle spalle di uno storico Lucas Pinheiro Braathen, mentre Loïc Meillard completa la festa svizzera con il bronzo.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

Marco Odermatt non riesce a confermare l'oro olimpico nel gigante, ma lascia comunque Bormio con un altro metallo prezioso al collo.

Il 28enne chiude secondo e sale per la terza volta sul podio a Milano-Cortina 2026, firmando la quarta medaglia olimpica della carriera.

Nella seconda manche, disegnata dal suo allenatore, ha provato a ricucire lo strappo su Lucas Pinheiro Braathen dopo il distacco accumulato nella prima, ma si è fermato a 0”58 dal brasiliano.

Alle sue spalle Loïc Meillard (+1”17) si prende il bronzo e tiene dietro Thomas Tumler, quarto a 1”45.

Medaglia storica per Braathen

Pinheiro Braathen scrive una pagina storica: dopo aver cambiato bandiera e scelto di rappresentare il Paese della madre, regala al Brasile il primo oro e la prima medaglia olimpica invernale della sua storia, oltre che al Centro e Sudamerica e ai Paesi a prevalenza tropicale. È anche il suo primo podio in un grande evento senior, dopo due argenti e un bronzo conquistati a livello juniores con la Norvegia.

Da segnalare infine la prova del lituano Andrej Drukarov, cresciuto sciisticamente tra la Valle di Blenio e Andermatt, che chiude 23esimo davanti a Giovanni Franzoni e a soli 0”84 dal quarto svizzero in gara, Luca Aerni, risalito fino al 18° posto dopo la seconda manche.