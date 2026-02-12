L'incredibile prestazione di Brignone 12.02.2026

Federica Brignone firma un oro da favola nel super-G di Milano-Cortina, mentre le svizzere deludono e restano lontane dal podio in una gara segnata da numerose uscite.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

Federica Brignone ha trasformato l’impossibile in realtà. Dopo il grave infortunio rimediato ai campionati italiani la scorsa primavera, la valdostana è tornata in gara a inizio stagione e a Milano-Cortina 2026 ha messo la firma più pesante: oro nel super-G. Per la 35enne è il primo titolo olimpico, il quarto podio ai Giochi.

Su un tracciato insidioso e reso ancora più complicato dalla visibilità precaria, la «Tigre» ha interpretato meglio di tutte le linee, restando pulita dove molte hanno pagato il terreno mosso e la sequenza centrale di curve.

A farne le spese, tra le altre, Sofia Goggia ed Emma Aicher, entrambe fuori, così come la regina della discesa Breezy Johnson. Sul podio con Brignone salgono la francese Romane Miradoli e l'austriaca Cornelia Hütter.

Lontane le svizzere

Olimpiadi 2026 Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News. KEYSTONE

Le svizzere Malorie Blanc e Corinne Suter, veloci nella parte alta - secondo e miglior intertempo nel primo settore - hanno perso terreno nella seconda metà, chiudendo lontane in una gara segnata da ben undici uscite.

Più tardi fuori anche Janine Schmitt, mentre Delia Durrer ha terminato a 2”54. Assente Jasmine Flury, rientrata in patria per uno strappo parziale del legamento interno del ginocchio sinistro e una contusione ossea alla tibia.