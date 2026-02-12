  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super-G Federica Brignone firma un'incredibile impresa prendendosi l'oro, svizzere deludenti

fon

12.2.2026

L'incredibile prestazione di Brignone

L'incredibile prestazione di Brignone

12.02.2026

Federica Brignone firma un oro da favola nel super-G di Milano-Cortina, mentre le svizzere deludono e restano lontane dal podio in una gara segnata da numerose uscite.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

12.02.2026, 13:26

12.02.2026, 14:58

Federica Brignone ha trasformato l’impossibile in realtà. Dopo il grave infortunio rimediato ai campionati italiani la scorsa primavera, la valdostana è tornata in gara a inizio stagione e a Milano-Cortina 2026 ha messo la firma più pesante: oro nel super-G. Per la 35enne è il primo titolo olimpico, il quarto podio ai Giochi.

Ticker Olimpiadi 2026. Hockey: esordio convincente, Svizzera troppo forte per la Francia

Ticker Olimpiadi 2026Hockey: esordio convincente, Svizzera troppo forte per la Francia

Su un tracciato insidioso e reso ancora più complicato dalla visibilità precaria, la «Tigre» ha interpretato meglio di tutte le linee, restando pulita dove molte hanno pagato il terreno mosso e la sequenza centrale di curve.

A farne le spese, tra le altre, Sofia Goggia ed Emma Aicher, entrambe fuori, così come la regina della discesa Breezy Johnson. Sul podio con Brignone salgono la francese Romane Miradoli e l'austriaca Cornelia Hütter.

Lontane le svizzere

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Le svizzere Malorie Blanc e Corinne Suter, veloci nella parte alta - secondo e miglior intertempo nel primo settore - hanno perso terreno nella seconda metà, chiudendo lontane in una gara segnata da ben undici uscite.

Più tardi fuori anche Janine Schmitt, mentre Delia Durrer ha terminato a 2”54. Assente Jasmine Flury, rientrata in patria per uno strappo parziale del legamento interno del ginocchio sinistro e una contusione ossea alla tibia.

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

I più letti

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Le foto del bar dopo l'incendio a Crans-Montana sollevano altre domande
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Lindsey Vonn mostra la sua gamba e rincuora i suoi fans: «Ho subito la terza operazione»
Hockey: esordio convincente, Svizzera troppo forte per la Francia

Altre notizie

Hockey. Peter Andersson torna sulla panchina del Losanna

HockeyPeter Andersson torna sulla panchina del Losanna

Tennis. In Coppa Davis la Svizzera affronterà il Brasile

TennisIn Coppa Davis la Svizzera affronterà il Brasile

Aggiornamento dall'ospedale. Lindsey Vonn mostra la sua gamba e rincuora i suoi fans: «Ho subito la terza operazione»

Aggiornamento dall'ospedaleLindsey Vonn mostra la sua gamba e rincuora i suoi fans: «Ho subito la terza operazione»

«Momento di vergogna». Caos e rabbia ai Giochi: l'ucraino Heraskevych squalificato per non voler cambiare casco

«Momento di vergogna»Caos e rabbia ai Giochi: l'ucraino Heraskevych squalificato per non voler cambiare casco

National League. Johansson raggiunge il Kloten

National LeagueJohansson raggiunge il Kloten

Dopo 500 giorni. Ecco perché un tifoso del Manchester United non può ancora andare dal parrucchiere

Dopo 500 giorniEcco perché un tifoso del Manchester United non può ancora andare dal parrucchiere

Video

San Gallo – YB 2:1

San Gallo – YB 2:1

Super League | 24° turno | stagione 25/26

11.02.2026

Zurigo – Winterthur 3:0

Zurigo – Winterthur 3:0

Super League | 24° turno | stagione 25/26

11.02.2026

Lugano – Servette 1:1

Lugano – Servette 1:1

Super League | 24° turno | stagione 25/26

11.02.2026

Lucerna – GC 4:3

Lucerna – GC 4:3

Super League | 24° turno | stagione 25/26

10.02.2026

San Gallo – YB 2:1

San Gallo – YB 2:1

Zurigo – Winterthur 3:0

Zurigo – Winterthur 3:0

Lugano – Servette 1:1

Lugano – Servette 1:1

Lucerna – GC 4:3

Lucerna – GC 4:3

Più video