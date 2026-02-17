Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»

Federica Brignone è raggiante con due medaglie d'oro. imago

Federica Brignone vive una favola invernale ai Giochi di casa. Ma l'oro non è tutto per l'italiana. Parla di un buco nella gamba e della paura di morire in pista.

DPA dpa

Dopo aver vinto due medaglie d'oro ai Giochi invernali, Federica Brignone ha raccontato con emozione il suo mondo emotivo e la sua lunga pausa forzata.

«Scambierei le mie due medaglie olimpiche in un batter d'occhio per non subire di nuovo questo infortunio», ha dichiarato l'italiana al quotidiano «La Repubblica» dopo il suo meraviglioso ritorno con le vittorie nel super-G e nello slalom gigante.

Un terribile infortunio in aprile

Brignone ha subito un grave infortunio al ginocchio in aprile in una caduta ai campionati nazionali. Ha riportato fratture multiple del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla lacerazione del legamento crociato. Il suo sogno olimpico rischiava di essere infranto.

È tornata a gareggiare in Coppa del Mondo solo a metà gennaio. Ora la 35enne ha vissuto una favola sciistica a Cortina d'Ampezzo.

«Ho rovinato completamente la gamba e il ginocchio e ogni giorno è una lotta. Ci vorrà tempo. La tibia non è più ben allineata, ha un buco», ha detto Brignone.

«Per due mesi non ho potuto nemmeno piegare la gamba e ancora oggi non so se potrò mai tornare a giocare a tennis».

Giù per l'Olimpia delle Tofane con una «paura mortale»

Durante le gare era «in stato di massima allerta», ha spiegato la campionessa mondiale di slalom gigante e due volte vincitrice della Coppa del Mondo. «Come quando si è spaventati a morte».

Se fosse venuta qui con l'obiettivo di vincere l'oro, sarebbe potuta tornare a casa senza medaglia, ha detto l'atleta, che ha portato la bandiera italiana alla cerimonia di apertura.

«È stato un miracolo essere qui, portare la bandiera, la cosa che più desideravo e che più mi era mancata nella mia vita», ha detto Brignone.

Era venuta «per divertirsi ed essere grata di poter partecipare ai Giochi Olimpici nel mio Paese».

La 37 volte vincitrice in Coppa del Mondo ha spiegato che ora vuole continuare a concentrarsi sul suo recupero.