Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»

Parla la TigreBrignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
dpa
17.2.2026 - 07:33
Federica Brignone vive una favola invernale ai Giochi di casa. Ma l'oro non è tutto per l'italiana. Parla di un buco nella gamba e della paura di morire in pista.
Dopo aver vinto due medaglie d'oro ai Giochi invernali, Federica Brignone ha raccontato con emozione il suo mondo emotivo e la sua lunga pausa forzata.
«Scambierei le mie due medaglie olimpiche in un batter d'occhio per non subire di nuovo questo infortunio», ha dichiarato l'italiana al quotidiano «La Repubblica» dopo il suo meraviglioso ritorno con le vittorie nel super-G e nello slalom gigante.
Un terribile infortunio in aprile
Brignone ha subito un grave infortunio al ginocchio in aprile in una caduta ai campionati nazionali. Ha riportato fratture multiple del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla lacerazione del legamento crociato. Il suo sogno olimpico rischiava di essere infranto.
È tornata a gareggiare in Coppa del Mondo solo a metà gennaio. Ora la 35enne ha vissuto una favola sciistica a Cortina d'Ampezzo.