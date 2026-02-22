  1. Clienti privati
Giochi olimpici Canton Grigioni, bilancio positivo per il piano di gestione del traffico

SDA

22.2.2026 - 14:58

Quasi 41'000 persone hanno utilizzato i collegamenti navetta tra Zernez / Müstair e Livigno.
Keystone

Al termine dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, il Canton Grigioni traccia un bilancio positivo delle misure di gestione della viabilità nella Bassa Engadina. Particolarmente soddisfatto è per il vivace utilizzo dei mezzi pubblici verso Livigno e Bormio.

Keystone-SDA

22.02.2026, 14:58

22.02.2026, 15:05

L'attuazione pratica del piano del traffico elaborato si è dimostrata valida, viene affermato un comunicato diramato oggi. Durante l'intero periodo dei Giochi non si sono verificati ingorghi sugli assi di accesso.

Anche nelle valli del Grigioni italiano, in particolare nella Valposchiavo, è stato registrato solo un leggero aumento del traffico. In questo modo è stato possibile garantire che i frontalieri potessero raggiungere puntualmente ed in qualsiasi momento il loro posto di lavoro nei Grigioni.

Grazie al servizio invernale e di sgombero neve ben organizzato, anche la seconda settimana dell'evento, caratterizzata da forti precipitazioni nevose, è stata gestita senza intoppi.

L'85% di tutti i viaggiatori diretti a Livigno e Bormio ha optato per i mezzi di trasporto pubblici. Con i collegamenti navetta messi a disposizione da AutoPostale e da altri partner sono state trasportate quasi 41'000 persone tra Zernez / Müstair e Livigno, con una notevole percentuale di ospiti internazionali.

Complessivamente è stato raggiunto il 70% dell'afflusso previsto comunicato in autunno dagli organizzatori dei Giochi. La minore domanda è probabilmente dovuta al fatto che il numero degli spettatori che hanno seguito le gare in loco è stato inferiore alle previsioni degli organizzatori.

I parcheggi Park-and-Ride, concepiti come soluzione di ripiego, sono stati utilizzati solo in misura moderata; complessivamente sono stati registrati 1'192 veicoli, ciò conferma l'orientamento verso il trasporto pubblico, afferma ancora il Cantone. Anche in questo ambito si è riscontrata un'alta percentuale di ospiti internazionali.

