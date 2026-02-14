So sad to see the video of Canadian Olympian Marc Kennedy who got caught cheating for Team Canada in curling today. He was confronted by the Swedish team and reacted with a disservice to Canada. pic.twitter.com/BYKjVv2xsv — John Tomkinson (@johnwtomkinson) February 14, 2026

La sfida di curling tra Canada e Svezia si infiamma per un presunto tocco irregolare oltre la hog line, con accuse, un video virale e un acceso botta e risposta tra i protagonisti.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli svedesi accusano Marc Kennedy di aver toccato la stone oltre la linea consentita, con un video che divide tifosi e commentatori.

La partita viene interrotta per controlli arbitrali e nel finale scoppia un duro scambio verbale tra Kennedy ed Eriksson.

World Curling non rileva infrazioni dopo ulteriori verifiche, ma le polemiche restano nonostante la vittoria canadese per 8-6. Mostra di più

Alta tensione nella sfida maschile di curling tra Canada e Svezia, accesa più dalle polemiche che dal punteggio. Durante il match gli svedesi hanno accusato Marc Kennedy di aver toccato il sasso oltre la hog line, la linea verde oltre la quale il sasso deve essere completamente rilasciato.

Un video diventato virale mostra il canadese sfiorare la pietra con un dito proprio in quel momento, scatenando il dibattito tra chi parla di infrazione e chi sostiene che il gesto fosse regolare.

La partita è stata interrotta già nelle prime battute su richiesta della Svezia, che ha invitato gli arbitri a controllare eventuali «doppi tocchi». Il Canada ha risposto chiedendo la stessa attenzione sulle consegne avversarie, e l'atmosfera si è fatta subito gelida.

Sweden’s 🇸🇪 Oskar Eriksson is right to call out Marc Kennedy here. Not a good look for Kennedy#Olympics2026 #milanocortina2026pic.twitter.com/IkiL4poRyN — RGF (@rgfray1) February 13, 2026

Kennedy e Eriksson ai ferri corti

Nel finale è esploso anche il confronto diretto tra Kennedy e Oskar Eriksson: «Va*****lo», ha sbottato il canadese. «Non l'hai già fatto una volta?», la replica. «No», la risposta secca. «Ti mostrerò il video a fine partita», ha promesso lo svedese.

Ai Giochi sono in uso manici elettronici che si illuminano in caso di contatto irregolare oltre la linea, ma secondo Eriksson il tocco sarebbe avvenuto sulla pietra e non sulla parte sensorizzata.

World Curling ha comunicato che, dopo le proteste, le consegne sono state monitorate per tre end senza rilevare violazioni.

Parla il ghiaccio

Le polemiche restano, ma sul ghiaccio il verdetto è chiaro: il Canada si è imposto 8-6. Con questo successo, la spedizione guidata da Brad Jacobs vola in testa alla classifica del round-robin con un ruolino di marcia immacolato di 3 vittorie e 0 sconfitte.

Notte fonda invece per i campioni in carica della Svezia di Niklas Edin: la Nazionale delle «Tre Corone» resta inchiodata a fondo classifica con 0 vittorie e 3 sconfitte, con il nervosismo di ieri sera che sembra la spia di una crisi tecnica più profonda del previsto.