Leonardo Genoni non vede l'ora di iniziare. Imago

A una settimana dalla partita inaugurale contro la Francia, la squadra svizzera di hockey su ghiaccio inizia la sua avventura olimpica. Ecco cosa hanno detto Sven Andrighetto, Christoph Bertschy e Leonardo Genoni prima di partire per l'Italia.

blue Sport ha parlato con il portiere Leonardo Genoni e gli attaccanti Sven Andrighetto e Christoph Bertschy.

Le cose iniziano a farsi serie per la Nazionale di hockey su ghiaccio a partire dal 12 febbraio. All'esordio olimpico, la Svizzera affronterà gli outsider francesi nella prima partita del girone.

Il cammino verso i Giochi, almeno per una parte della squadra, è però iniziato già una settimana prima dell'avvio del torneo, con il ritiro dell'abbigliamento olimpico ufficiale presso Swiss Olympic.

«Sono molto soddisfatto. Si vede che c'è stato un grande lavoro dietro», ha dichiarato il portiere Leonardo Genoni ai microfoni di blue Sport.

«Ci sono diversi elementi che rappresentano la Svizzera. È bello sapere che abbiamo tutti lo stesso aspetto: tutti i giocatori elvetici si presenteranno così, ed è qualcosa che ci rende orgogliosi».

In attesa dei rinforzi della NHL

Subito dopo aver ritirato il materiale a Dietikon, i giocatori della National League sono partiti per Milano, dove giâ in serata hanno svolto il primo allenamento in loco. Nei prossimi giorni arriveranno in Italia anche le stelle della NHL, per la gioia di Sven Andrighetto.

«I migliori giocatori del mondo tornano ai Giochi Olimpici, ed è giusto così. Non vediamo l'ora. Arrivano tutti qui, siamo tutti insieme, naturalmente anche le altre nazioni ne approfitteranno. Confrontarsi e competere gli uni contro gli altri è il sogno di ogni atleta», afferma l'attaccante dello ZSC.

Anche l'attesa di Christoph Bertschy è palpabile: «Mancava da dodici anni un torneo con il meglio del meglio. Sarà estremamente emozionante».

Svizzeri fiduciosi: «Abbiamo una buona squadra»

L'attaccante del Friborgo, che si appresta a partecipare ai suoi secondi Giochi Olimpici dopo il 2022, è fiducioso: «Non dobbiamo assolutamente nasconderci. Negli ultimi anni ci siamo comportati molto bene. Siamo una squadra molto ben preparata. Abbiamo molta classe e giocatori che provengono dalla NHL. daremo tutto sin dalla prima partita».

Pure Andrighetto ha molta fiducia in se stesso e nei suoi compagni di squadra. «È quasi la prima volta che siamo tutti insieme. La maggior parte della squadra si conosce molto bene e ha giocato spesso fianco a fianco negli ultimi anni. Questo è sicuramente un vantaggio», afferma il 32enne.

Genoni concorda: «Per noi non cambia molto. Abbiamo una buona squadra, i giocatori della NHL sono spesso presenti ai Mondiali. Ora vengono tutti insieme, sono molto contento».

Agli elvetici non sembra mancare la fiducia in se stessi. L'allenatore Patrick Fischer non ha comunque bisogno di motivare i suoi pupilli.

«È un onore incredibile rappresentare la Svizzera alle Olimpiadi. È la cosa più bella per qualsiasi atleta», sottolinea lo scorer zurighese.

«La mia ragazza mi ha regalato un portafortuna».

