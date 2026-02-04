Curling KEY

Vittoria col brivido per la Svizzera del curling misto, evento che ha dato il via ai Giochi 2026. I coniugi Schwaller-Huerlimann hanno battuto 9-7 l'Estonia all'extra end.

Con gli elvetici avanti 7-3 all'ultimo end, Briar ha commesso un errore che ha permesso agli avversari di realizzare ben 4 punti e portare avanti la sfida, poi vinta dai rossocrociati.

Da segnalare che dopo pochi minuti dall'inizio delle partite c'è stato un blackout al Curling Center, che ha costretto gli organizzatori a interrompere i match in corso per risolvere i problemi elettrici.