Olimpiadi Vittoria da brivido per la Svizzera nel curling misto a Milano Cortina

Swisstxt

4.2.2026 - 21:04

Curling
Curling
KEY

Vittoria col brivido per la Svizzera del curling misto, evento che ha dato il via ai Giochi 2026. I coniugi Schwaller-Huerlimann hanno battuto 9-7 l'Estonia all'extra end.

SwissTXT

04.02.2026, 21:04

04.02.2026, 21:09

 Con gli elvetici avanti 7-3 all'ultimo end, Briar ha commesso un errore che ha permesso agli avversari di realizzare ben 4 punti e portare avanti la sfida, poi vinta dai rossocrociati.

Da segnalare che dopo pochi minuti dall'inizio delle partite c'è stato un blackout al Curling Center, che ha costretto gli organizzatori a interrompere i match in corso per risolvere i problemi elettrici.

