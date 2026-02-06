  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sci Le svizzere vanno male nella prova di discesa libera

Swisstxt

6.2.2026 - 14:26

Blanc ha perso 2"47 dalla migliore
Blanc ha perso 2"47 dalla migliore
KEY

Annullato ieri e a lungo interrotto oggi, dapprima per la caduta di Ilka Stuhec e poi per la fitta nebbia, il primo allenamento in vista della discesa femminile di domenica non ha regalato particolari soddisfazioni alla Svizzera.

SwissTXT

06.02.2026, 14:26

06.02.2026, 15:33

Sull’Olympia delle Tofane di Cortina la miglior elvetica è stata Malorie Blanc, che con il tempo di 1'41"41 ha chiuso in 23a posizione, staccata di 2"47 dalla più veloce di tutte, la statunitense Jacqueline Wiles.

Più indietro ancora si sono piazzate Corinne Suter (+2"68), Delia Durrer (+2"87), Jasmine Flury (+3"54) e Janine Schmitt (+3"82).

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
Ecco l'ultimo «ricatto» di Trump: il suo nome a stazione e aeroporto, o niente fondi per New York

Video correlati

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali. Lo sapevi che nella prima edizione non c'era lo sci alpino?

04.02.2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Ecco tutti i siti in cui si tengono le competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

28.01.2026

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

Olimpiadi: dalle 7 del 1924 alle 16 del 2026, ecco le discipline che hanno scritto la storia dei Giochi invernali

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

I siti dei Giochi Olimpici invernali 2026

Più video

Altre notizie

Le scuse speciali di Nishida. Colpisce l'arbitra e si scusa scivolando sul parquet: il video diventa virale

Le scuse speciali di NishidaColpisce l'arbitra e si scusa scivolando sul parquet: il video diventa virale

NBA. James Harden lascia i Clippers: scambio con Cleveland

NBAJames Harden lascia i Clippers: scambio con Cleveland

Atletica. Ajla Del Ponte fa segnare un nuovo record svizzero!

AtleticaAjla Del Ponte fa segnare un nuovo record svizzero!