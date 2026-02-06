Annullato ieri e a lungo interrotto oggi, dapprima per la caduta di Ilka Stuhec e poi per la fitta nebbia, il primo allenamento in vista della discesa femminile di domenica non ha regalato particolari soddisfazioni alla Svizzera.
Sull’Olympia delle Tofane di Cortina la miglior elvetica è stata Malorie Blanc, che con il tempo di 1'41"41 ha chiuso in 23a posizione, staccata di 2"47 dalla più veloce di tutte, la statunitense Jacqueline Wiles.
Più indietro ancora si sono piazzate Corinne Suter (+2"68), Delia Durrer (+2"87), Jasmine Flury (+3"54) e Janine Schmitt (+3"82).