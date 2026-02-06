Franjo von Allmen KEY

La metà degli atleti ha rinunciato, gli altri non hanno forzato.

SwissTXT Swisstxt

Se le prime due prove in vista della discesa olimpica sulla Stelvio di sabato avevano dato poche indicazioni in quanto tutti gli atleti, chi più chi meno, avevano spinto solo in alcuni settori, l’ultimo allenamento in vista dell’assegnazione delle prime medaglie di Milano Cortina 2026 non ha fornito indicazioni proprio per nulla.

Sono stati solo 23 dei 44 iscritti a scendere e senza forzare: tra questi Von Allmen (7o), Odermatt (11o) e Monney (si è fermato dopo metà tracciato). Il miglior tempo registrato è stato quello del canadese Crawford, con Hemetsberger secondo.