Olimpiadi Per la Discesa uomini l'ultimo test sulla Stelvio è stato inutile. Ecco perché

Swisstxt

6.2.2026 - 12:33

Franjo von Allmen
Franjo von Allmen
KEY

La metà degli atleti ha rinunciato, gli altri non hanno forzato.

SwissTXT

06.02.2026, 12:33

06.02.2026, 15:34

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

Se le prime due prove in vista della discesa olimpica sulla Stelvio di sabato avevano dato poche indicazioni in quanto tutti gli atleti, chi più chi meno, avevano spinto solo in alcuni settori, l’ultimo allenamento in vista dell’assegnazione delle prime medaglie di Milano Cortina 2026 non ha fornito indicazioni proprio per nulla.

Sono stati solo 23 dei 44 iscritti a scendere e senza forzare: tra questi Von Allmen (7o), Odermatt (11o) e Monney (si è fermato dopo metà tracciato). Il miglior tempo registrato è stato quello del canadese Crawford, con Hemetsberger secondo.

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Olimpiadi 2026: la Stelvio è la discesa più difficile del mondo

Tremendamente ripida, ghiacciata, veloce e piena di curve. È la leggendaria discesa dello Stelvio a Bormio, in Italia. Gli atleti dicono che è brutale per il fisico e tecnicamente estremamente difficile, paragonabile alla Streif di Kitzbühel.

06.02.2026

